দূতিয়ালিতে সাকিবের জায়গাটা এখন তাহলে হামজার

‘টাকার জন্য নয়, ভালোবাসার কারণেই দেশের হয়ে খেলছি’—চেনা হাসিতে কথাটা বললেন হামজা চৌধুরী। পরশু এসেছেন ঢাকায়। মাঠের প্রস্তুতি শুরু করার আগেই সকাল সকাল তাঁকে ছুটতে হলো একটি টেলিকম প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে। সেই প্রতিষ্ঠানের শুভেচ্ছাদূত ঘোষণা করা হয়েছে তাঁকে।
বাংলাদেশের জার্সিতে খেলার পর থেকেই এমন অনেক প্রস্তাব পাচ্ছেন হামজা। তাঁর মানের ফুটবলার শুধু বাংলাদেশ কেন, দক্ষিণ এশিয়াতেই নেই। নামীদামি ব্র্যান্ডও তাঁকে ব্যবহার করতে উন্মুখ থাকে প্রায় সময়। দেড় বছর আগেও সেই আগ্রহের অনেকটা জুড়ে ছিলেন সাকিব আল হাসান। তবে ভালো-খারাপ মিশিয়েই সাকিবকে নিয়ে আলোচনা হতো।
হামজা সে ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। শুদ্ধতার বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে নিজেকে পরিণত করেছেন ‘ক্লিন ইমেজে’। এসব মাঠের ফুটবল যে তাঁর কাছে বেশি প্রাধান্য, সেটাও বোঝালেন আরেকবার। গতকাল তিনি বলেন, ‘মানুষের ভালোবাসা পেলে এখনো অবাস্তব লাগে। কীভাবে দেশের পরিস্থিতি উন্নত করতে পারি, সেটাই মূল বিষয়। সেই উন্নতিতে নিজের সামর্থ্যমতো অবদান রাখাই বাংলাদেশের হয়ে খেলার অন্যতম কারণ। বাংলাদেশের সঙ্গে শৈশবের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এখানে আসাটা উপভোগ করি। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে ফুটবল খেলতে অনুপ্রাণিত করতে।’
হামজাকে কেন্দ্র করে জাতীয় দল যেভাবে আলোচনায় থাকছে, তা অনুপ্রাণিত করছে অন্য ফুটবলারদেরও। দলের অন্যতম তারকা ফরোয়ার্ড রাকিব হোসেন গতকাল কিংস অ্যারেনায় অনুশীলনের ফাঁকে বলেন, ‘হামজা ভাই আমাদের অনেক পেশাদার এক ফুটবলার। এগুলো আমাদের কাছে অনেক ভালো লাগে। সে আসার পর থেকেই এখন পর্যন্ত ব্যস্ত। এখন এগুলো আমাদের জন্য অনেক ভালো।’
বাংলাদেশের জার্সিতে হামজা খেলে ফেলেছেন পাঁচ ম্যাচ। কাল খেলবেন আরও একটি। এখন পর্যন্ত ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় ম্যাচটি হয়তো হয়ে থাকবে ১৮ নভেম্বর। প্রতিপক্ষের নাম যে ভারত, খেলাও হবে ঘরের মাঠে। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের সেই ম্যাচটি আপাতদৃষ্টিতে নিয়মরক্ষার হলেও সমর্থকদের কাছে কেমন, তা বোঝা গেছে যখন ৪ মিনিটে বিক্রি শেষ সাধারণ গ্যালারির সব টিকিট।
এমন ম্যাচে জয় কতটা জরুরি, সেটা উপলব্ধি করতে পারছেন রাকিবও, ‘হ্যাঁ, এটা তো আপনি দর্শক দেখলেই বুঝবেন। ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে কিন্তু প্রায় ২৫ হাজার দর্শকই ধরে। তো তার টিকিট কিন্তু মাত্র চার মিনিট, পাঁচ মিনিট, ছয় মিনিটে শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ফুটবলের উন্মাদনা আগের থেকে অনেক বাড়ছে তারা আসাতে। এবং দলও কিন্তু আগের থেকে অনেক উন্নতি করেছে।’
উন্নতির ছাপ থাকলেও বড় জয় মিলছে না। কোচ হাভিয়ের কাবরেরার দল নির্বাচন বরাবরই প্রশ্নবিদ্ধ। সমালোচনার মুখে পড়ে বরং তা উপভোগ করেন তিনি, ‘এটা কাজেরই অংশ। এই চার বছরে আমরা সব ধরনের উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে গিয়েছি। অনেক সময় ইতিবাচক প্রশংসা পেয়েছি, আবার কখনো সমালোচনাও এসেছে। কিন্তু এখনো দলকে ঘিরে মানুষের প্রত্যাশা আছে, এটাই গুরুত্বপূর্ণ। দল ভালো ফুটবল খেলছে, কিন্তু অবশ্যই সেই জয়টা দরকার, যা সবকিছু শান্ত করবে।’