টাইব্রেকারে বাংলাদেশকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ভারত

বাংলাদেশ-ভারত ফাইনালে নাটক হবে না তা কী করে হয়! দুবার পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ ফিরে আসার গল্পটা লিখল দারুণভাবে। কিন্তু ওই যে স্নায়ুচাপ; যা বরাবরই দুই দলের মধ্যে বড় পার্থক্য হয়ে দাঁড়ায়। আজও দেখা গেল একই গল্পের পুনরাবৃত্তি।
কলম্বোর রেসকোর্স স্টেডিয়ামে টাইব্রেকারে বাংলাদেশকে ৪-১ গোলে হারিয়ে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতল ভারত। নির্ধারিত ৯০ মিনিটের খেলা শেষ হয় ২-২ গোলের সমতায়। টাইব্রেকারে বাংলাদেশের হয়ে গোল করতে পারেননি ইকরামুল ইসলাম ও আজম খান। ইকরামুলের শট বারে লেগে ফিরে এলেও আজম খানকে ঠেকিয়ে দেন ভারতীয় গোলরক্ষক জ্যোতি বড়ুয়া।
এর আগে আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে জমে যাওয়া খেলায় বাংলাদেশ ধাক্কা খায় চতুর্থ মিনিটে। বাঁ প্রান্ত দিয়ে গুনলাইবা ওয়াংখেইরাকপামের বাড়ানো বল বাংলাদেশি ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে ভাগ্যগুণে চলে যায় বক্সে থাকা দাল্লালমুয়োন গাংতের কাছে। সুযোগ সন্ধানী এই ফরোয়ার্ড বল জালে পাঠাতে কোনো ভুল করেননি।
২৫ মিনিটে ভারতের রক্ষণ চুরমার করে সমতায় ফেরে বাংলাদেশ। অধিনায়ক নাজমুল হুদা ফয়সালের নেওয়া কর্নারে হেড করে বাঁ দিকের পোস্টে পাঠান আজম খান। সেখান থেকে পাল্টা হেডে বল গোললাইন পার করান মোহাম্মদ মানিক। গোললাইন অতিক্রমের পর সাব্বিরও ছোঁয়ায় বল জালে গেলেও গোলের খাতায় নাম ওঠে মানিকেরই।
সমতা আনার পর ভারতকে আরও চাপে ফেলার চেষ্টা করে বাংলাদেশ। ২৯ মিনিটে ফয়সালের কর্নার পাঞ্চ করে ফেরালেও বিপদমুক্ত করতে পারেননি ভারতের গোলরক্ষক জ্যোতি বড়ুয়া। বক্সের ভেতর অপু রহমানের হেড ফিরে আসে পোস্টে লেগে। ৩৩ মিনিটে মোহাম্মদ আরিফের দূরপাল্লার শট কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন ভারতীয় গোলরক্ষক।
৩৮ মিনিটে আবার এগিয়ে যায় ভারত। বাঁ প্রান্ত ধরে দুর্দান্তভাবে এগিয়ে অসাধারণ এক ক্রস বাড়ান গুনলাইবা। তা অবশ্য ফেরানোর চেষ্টা করেন বাংলাদেশ গোলরক্ষক আলিফ রহমান। কিন্তু ফিরতি বল পেয়ে যান আজলান শাহ। তাঁর বাঁ পায়ের শট বাংলাদেশের ইকরামুল ইসলামের পায়ে লেগে আশ্রয় নেয় জালে।
বিরতির পর ৫১ মিনিটে আবারও বাংলাদেশের গোলের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ভাগ্য। অধিনায়ক ফয়সালের শট বারে লেগে ফিরে এলে পুড়তে হয় হতাশায়। এরপর খেলতে থাকে বাংলাদেশই। ভারত সেভাবে আক্রমণে ওঠার সুযোগ পাচ্ছিল না। শেষ দিকে অবশ্য চাপে রাখার চেষ্টা করে তারা। ৮৭ মিনিটে গাংতের ৩০ গজ দূরের শট কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন বাংলাদেশ গোলরক্ষক। সেই কর্নার থেকে ভারতীয় এক ফুটবলারের হেড ফিরে আসে বারে লেগে।
অবশেষে বাংলাদেশ সমতার দেখা পায় যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে। সাব্বির ইসলামের বাড়ানো লং থ্রো বক্সে জটলার মধ্যে পড়ে। খানিকটা দূর থেকে এগিয়ে এসে প্লেসিং শটে জাল কাঁপান ইহসান হাবিব। ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। যেখানে ভারতের হয়ে গোলের দেখা পান গাংতে, কোরোউ মেইতি, ইন্দ্র রানা ও শুবম পুনিয়া। বাংলাদেশের হয়ে মানিক গোলের দেখা পেলেও তা যথেষ্ট ছিল না।
অনূর্ধ্ব–১৭ পর্যায়ে তাই বাংলাদেশের কাছে অধরাই থাকল শিরোপা। ২০২২ সালে সেমিফাইনালে এবং ২০২৪ সালে ফাইনালে এই ভারতের কাছেই হারতে হয়েছে।