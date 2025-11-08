‘এটাই চাই আমি’ বলে কী বোঝাতে চাইলেন মেসি

২০২৬ বিশ্বকাপের সময় যত ঘনিয়ে আসছে, আলোচনা বাড়ছে লিওনেল মেসিকে নিয়ে। বিশ্বকাপের শিরোপা রক্ষার অভিযানে মেসিকে দেখতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ভক্ত-সমর্থকেরা। মেসিও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে খেলার কথা বারবার বলে চলেছেন।
বিশ্বকাপ শুরু হতে সাত মাস বাকি থাকলেও এরই মধ্যে টুর্নামেন্টের দামামা বেজে গেছে। ক্রীড়া সরঞ্জামাদি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাডিডাস কদিন আগে ২২ দেশের জার্সি উন্মোচন করেছে। তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার জার্সিও রয়েছে এখানে। বিশ্বকাপের সেই জার্সি নিয়ে প্রচার-প্রচারণা না করলে কি চলে! নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে গতকাল রাতে ১ মিনিট ৩০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ছেড়েছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। বিজ্ঞাপনের এক পর্যায়ে মেসি বলে উঠলেন, ‘এটাই চাই আমি।’
এএফএ গতকাল রাতে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপের জার্সির যে বিজ্ঞাপন প্রচার করেছে, সেখানে শুরুতে দেখা গেছে ফেডারেশন সভাপতি ক্লদিও তাপিয়া রেডিও চালু করে তাস খেলতে শুরু করেছেন। একটা টেবিলের ওপর তিনটা ফুটবল রাখা হয়েছে। এএফএ’র প্রচার করা বিজ্ঞাপনে কোচ লিওনেল স্কালোনি তো ছিলেনই। বাজপাখি তকমা পাওয়া গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, মেসি, হুলিয়ান আলভারেজ, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, রদ্রিগো দি পলদের সঙ্গে ছিলেন গত বছর কোপা আমেরিকা জিতে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেওয়া আনহেল দি মারিয়া। এটাই চাই আমি—তাস খেলার এক পর্যায়ে চার উঠতেই এমন কথা যায় মেসির মুখ থেকে। আর্জেন্টিনার হাতে চতুর্থ বিশ্বকাপ দেখতে যে তিনি কতটা উন্মুখ হয়ে আছেন, সেটা তাঁর এই কথাতেই ফুটে উঠেছে।
১৯৭৮, ১৯৮৬-এরপর ২০২২ সালে তৃতীয় বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পায় আর্জেন্টিনা। অনুমিতভাবেই ল্যাটিন আমেরিকানদের বিশ্বকাপ জার্সিতে আছে তিন তারকার উপস্থিতি। তিন তারকা করা হয়েছে সোনালী রঙে। ঐতিহ্যকে ধারণ করতে বরাবরই মতো এবারও আর্জেন্টিনার জার্সিতে প্রাধান্য পেয়েছে সাদা ও আকাশি নীল। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) প্রতিষ্ঠা সালকে ইঙ্গিত করে জার্সির ঘাড়ের পেছনে খোদাই করে ‘১৮৯৩’ সাল লেখা হয়েছে। ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের প্রতীক হিসেবে বুকে সোনালি প্যাঁচ রাখা হয়েছে।
আর্জেন্টিনার জার্সিতে ২০ বছরের ক্যারিয়ারে ১৯৫ ম্যাচে মেসি করেছেন ১১৪ গোল। সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ৬৩ গোল। ২০০৬ থেকে ২০২২ পর্যন্ত পাঁচ বিশ্বকাপ খেলে করেছেন ১৩ গোল। ২০১৪ ও ২০২২ সালে গোল্ডেন ফুটবল বিশ্বকাপে একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে দুইবার গোল্ডেন বল জয়ের কীর্তি গড়লেন মেসি। ২০২১ ও ২০২৪ কোপা আমেরিকা, ২০২২ ফিনালিসিমা, ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ—আর্জেন্টিনার জার্সিতে এখন পর্যন্ত চারবার শিরোপা জিতেছেন তিনি। ১৪ নভেম্বর অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে আর্জেন্টিনার ২৪ সদস্যের দলে আছেন মেসি। অ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে আর্জেন্টিনা-অ্যাঙ্গোলা ম্যাচ।