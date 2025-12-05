বিশ্বকাপ খেলার সিদ্ধান্ত মেসির ওপর ছেড়ে দিলেন স্কালোনি

২০২৬ বিশ্বকাপে লিওনেল মেসি খেলবেন কিনা সেটা এখনো নিশ্চিত নয়। তারকা ফরোয়ার্ড নিজেই জানিয়েছেন, তাঁর বিশ্বকাপ খেলা নির্ভর করছে ফর্ম এবং ইনজুরির ওপর। আর্জেন্টিনার প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনিও বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট কোনো বার্তা দিতে পারলেন না। বিশ্বকাপ খেলার সিদ্ধান্ত মেসির ওপরই ছেড়ে দিলেন তিনি।
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো যৌথভাবে ২০২৬ বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। তার আগে আজ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি ওভালে ড্র অনুষ্ঠিত হবে। সে ড্র’তে উপস্থিত হতে বর্তমানে মার্কিন মুলুকে অবস্থান করছেন স্কালোনি। সেখানে এক সংবাদ সম্মেলনে আর্জেন্টিনা দলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন এই কোচ।
মেসি বিশ্ব ফুটবলের ২৩ তম আসরে খেলবেন কিনা সে প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে স্কালোনি বলেন, ‘মেসি সিদ্ধান্ত নেবে। সে যা সিদ্ধান্ত নেবে তা আমরা সমর্থন করব। নীতিগতভাবে সবকিছু ঠিকঠাকভাবেই চলছে। তবে ছয় মাস অনেক সময়। এখনো অনেক সময় আছে। আমরা আশা করি সে ভালো আছে। সবার আশা মেসি নিজের এবং জাতীয় দলের জন্য সেরা সিদ্ধান্ত নেবে।’
বিশ্বকাপ ড্রয়ের পর সব পরিকল্পনা তৈরি করবেন স্কালোনি। তিনি বলেন, ‘ড্রয়ের পর আমরা সব হিসাব করব। কাতার বিশ্বকাপে আমাদের সব হিসাব কাজে আসেনি। আসল কথা হলো, বিশ্বকাপে ভালো কিছুর জন্য সেরা দলগুলোর বিপক্ষে খেলতে হবে। এবারের বিশ্বকাপে তো অনেক ভালো দল অংশ নেবে।’
এর আগে সম্প্রতি ইএসপিএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিশ্বকাপ খেলা প্রসঙ্গে মেসি বলেছিলেন, ‘আশা করি, আমি বিশ্বকাপ খেলতে পারব। আগেই বলেছি যে, আমি আরও একটি বিশ্বকাপ খেলতে চাই। বিশ্বকাপ খেলতে না পারা আমার জন্য সবচেয়ে খারাপ হবে। তেমনটা হলে আমি মাঠে বসে দলের খেলা উপভোগ করব।’