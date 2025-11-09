জাতীয় দলে ডাক পেলেন কিউবা মিচেল

প্রথমবারের মতো জাতীয় দলের ক্যাম্পে ডাক পেয়েছেন কিউবা মিচেল। আজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ম্যানেজার আমের খান।
ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ সামনে রেখে গত ৩০ অক্টোবর শুরু হয় জাতীয় দলের ক্যাম্প। চোটে পড়েছেন রহমত মিয়া ও মোহাম্মদ ইব্রাহিম। তাদের পরিবর্তে প্রাথমিক দলে ডাকা হয়েছে কিউবা ও মুরশেদ আলীকে। আজ বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় অনুশীলন করবেন তাঁরা।
গত জুনে বাংলাদেশের হয়ে খেলার অনুমতি পান কিউবা। কিন্তু সিঙ্গাপুর ও হংকং ম্যাচে জাতীয় দলের ক্যাম্পে সুযোগ পাননি কিউবা। ভারতের বিপক্ষে প্রাথমিক দলে শুরুতে তাঁকে না রাখায় সমালোচনার মুখে পড়তে কোচ হাভিয়ের কাবরেরাকে। তখন নিজের জায়গায় অটল ছিলেন তিনি। কিন্তু ইব্রাহিমের চোট খুলে দিল কিউবার কপাল। ইংল্যান্ড প্রবাসী এই মিডফিল্ডারের সামনে এখন চূড়ান্ত দলে সুযোগ করে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ।
চলতি মৌসুমে বসুন্ধরা কিংসের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি করেন কিউবা। যদিও নিয়মিত হয়ে উঠতে পারেননি তিনি। অল্প সময়ে ঠিকই চিনিয়েছেন নিজের জাত।
ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ।