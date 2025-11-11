হোম > খেলা > ফুটবল

মেসি-রোনালদোর তুলনা ‘নির্বোধের কাজ’ মনে করেন ডাচ তারকা

লিওনেল মেসি-ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর তুলনা করা বোকামি মনে করেন ওয়েসলি স্নেইডার। ছবি: এএফপি

২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে উন্মাদনা। মার্কিন মুলুকে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে কার হাতে উঠবে শিরোপা, কে পাবেন গোল্ডেন বুট, কে পাবেন গোল্ডেন বল—এই নিয়ে চলছে নানা ভবিষ্যদ্বাণী। ভক্ত-সমর্থকদের সেই উন্মাদনা যেন আরেকটু বাড়িয়ে দিলেন নেদারল্যান্ডসের সাবেক ফুটবলার ওয়েসলি স্নেইডার।

সময়ের দুই তারকা ফুটবলার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও লিওনেল মেসিকে নিয়ে কথা বলেই যে বিশ্বকাপের উন্মাদনা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিলেন ওয়েসলি স্নেইডার। বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গোলের পর গোল করে যাচ্ছেন রোনালদো ও মেসি। ওলটপালট করে দিচ্ছেন রেকর্ড বইয়ের পাতা। কখনো মেসি ভেঙে দিচ্ছেন রোনালদোর রেকর্ড, কখনো রোনালদো ভাঙছেন মেসির রেকর্ড। ২০২৬ বিশ্বকাপে রোনালদো ও মেসির বয়স হবে ৪১ ও ৩৯ বছর।

কদিন আগে এক ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্নেইডারকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে বলা হয়েছিল, কে হতে পারে ২০২৬ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন। উত্তরটা দিতে গিয়ে বেশ ভাবতে হয়েছে সাবেক এই ডাচ ফুটবলারকে। শেষ পর্যন্ত স্নেইডার বেছে নিলেন রোনালদোর পর্তুগালকেই। সাবেক ডাচ ফুটবলার বলেন, ‘এটা বলা অনেক কঠিন (২০২৬ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন)। পর্তুগাল অনেক শক্তিশালী দল। আমার দৃষ্টিতে তারা ফেবারিট। লিওনেল মেসির চেয়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা বেশি বলে আমি মনে করি।’

মেসি-রোনালদোর ইউরোপ পর্ব শেষ হয়েছে দুই বছরেরও বেশি আগে। তবে কে সেরা, এই প্রশ্নে দুই তারকা ফুটবলারের ভক্ত-সমর্থকদের মধ্যে এখনো চলে নানা আলাপ-আলোচনা। স্নেইডারের কাছে এমন তুলনা অর্থহীন মনে হয়। সাবেক ডাচ ফুটবলার বলেন, ‘আমার কাছে এ ধরনের তর্ক-বিতর্ক নির্বোধের মতো লাগে। কারণ, দুই ফুটবলার সম্পূর্ণ আলাদা ফুটবলার। ইয়োহান ক্রুইফ নাকি পেলে, পেলে নাকি ম্যারাডোনা, কে সেরা? এ ধরনের তুলনা আমাদের মোটেও করা উচিত। তারা সবাই দুর্দান্ত। আপনারা জানেন, আমি সাধারণত কী করি? অবসরের পর কমপক্ষে ২০০ বার এমন প্রশ্ন এসেছে। ১০০ বার আমি মেসিকে ভোট দিয়েছি। ১০০ বার দিয়েছি রোনালদোকে।’

ক্লাব ফুটবলে একের পর এক শিরোপা জেতা মেসি ২০২২ বিশ্বকাপ জিতে তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্ন পূরণ করেছেন। তিন বছর আগে কাতারে আয়োজিত ফুটবল বিশ্বকাপে সৌদি আরবের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট শুরু করলেও আর্জেন্টিনা টানা ছয় ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’র সেই টুর্নামেন্টে ৭ গোলের পাশাপাশি ৩ গোলে অ্যাসিস্ট করেন মেসি। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে পেয়েছেন গোল্ডেন বলের পুরস্কারও। কাতারে যোগ্য দল হিসেবে আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বলে মনে করেন স্নেইডার। সাবেক ডাচ ফুটবলার বলেন, ‘কাতার বিশ্বকাপে দারুণ খেলেছে আর্জেন্টিনা। ভাগ্যও তাদের পাশে ছিল।’

২০২১ কোপা আমেরিকা, ২০২২ ফিনালিসিমা, ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ, ২০২৪ কোপা আমেরিকা—আর্জেন্টিনার জার্সিতে চারটি মেজর শিরোপা জিতেছেন মেসি। রোনালদো বিশ্বকাপ না জিতলেও আন্তর্জাতিক ফুটবলে তাঁর শিরোপার ক্যাবিনেট একেবারে ফাঁকা নয়। ২০১৬ ইউরোর পর ২০১৯-২৯, ২০২৪-২৫—এই দুইবার নেশনস লিগের শিরোপা জিতেছেন পর্তুগিজ তারকা ফরোয়ার্ড। এদিকে স্নেইডার ২০০৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত নেদারল্যান্ডসের জার্সিতে ১৩৪ ম্যাচে করেছেন ৩২ গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন ৩১ গোলে। তাঁর প্রজন্মের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার বিবেচনা করা হয়। ২০০৪ ইয়োহান ক্রুইফ ট্রফি, ২০১০ ফুটবল বিশ্বকাপে পেয়েছেন সিলভার বল পুরস্কার। ২০১০ বিশ্বকাপে স্পেনের ১-০ গোলে হেরে রানার্সআপ হয়েছিল নেদারল্যান্ডস।

