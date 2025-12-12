মোহামেডানকে হারিয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করল কিংস, মুজাফ্ফরভের লাল কার্ড

বসুন্ধরা কিংসের জন্য ম্যাচটি ছিল প্রতিশোধের। গত মৌসুমে লিগে দুবারই হারতে হয়েছে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে। এমনকি খোয়াতে হয়েছে শিরোপাও। ফুটবল লিগের চলতি মৌসুমে প্রথম দেখায় ঠিকই প্রতিশোধ নিল কিংস। ঘরের মাঠে আজ মোহামেডানকে ২-০ গোলে হারিয়েছে তারা।
বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় ১৫ মিনিটে রাকিব হোসেনের গোলে এগিয়ে যায় বসুন্ধরা কিংস। বাঁ প্রান্ত দিয়ে শাকিল আহাদ তপুকে পেছনে ফেলে বক্সে ক্রস বাড়ান ফয়সাল আহমেদ ফাহিম। ফাঁকায় থাকা রাকিব সেই ক্রসে প্রথম স্পর্শেই জালে পাঠান বল।
চার মিনিট পর ফাহিমের কর্নার থেকে ইমানুয়েল আগবাজি টনির হেড বারের উপর দিয়ে চলে যায়। ২১ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে ইমানুয়েল সানডের শট বারে লেগে ফিরে আসে। ম্যাচের ২২ মিনিট না পেরোতেই হলুদ কার্ড পেয়ে বসেন বসুন্ধরা কিংসের ইউসুফ আলী ও তাজ উদ্দিন।
৩৩ মিনিটে গোলের ভালো সুযোগ হাতছাড়া করেন মোহামেডানের স্যামুয়েল বোয়াটেং। বা প্রান্ত দিয়ে দারুণ একটা ক্রস দেন মাহবুব; গোলমুখের সামনে পা ছোঁয়াতে পারলেই হতে পারতো গোল; কিন্তু বোয়াটেং পারলেন না বলে পা ছোঁয়াতে।
৪৩ মিনিটে পরপর দুটি সেভ করেন কিংসের গোলকিপার আনিসুর রহমান জিকো। প্রথমে মুজাফফরভের সরাসরি ফ্রি কিক শট ঠেকান কর্নারের বিনিময়ে। এরপর কর্নারে নিজেদের বক্সে জটলা তৈরি হয়। এলি কেকের হেড পেছনের পা দিয়ে টোকা দেন রহিম উদ্দিন, তবে সতর্ক ছিলেন জিকো।
বিরতির পর ধার বাড়াতে কিউবা মিচেলকে মাঠে নামায় কিংস। যদিও খুব একটা গোছাল আক্রমণ দেখা যায়নি। ৭৫ মিনিটেও গোলের ভাল সুযোগ পেয়েছিল স্বাগতিকেরা। তবে বক্সের ভেতর থেকে কিউবার শট খুঁজে পায়নি লক্ষ্য। ৮২ মিনিটে শাহরিয়ার ইমনকে গোলবঞ্চিত করেন মোহামেডান গোলকিপার সুজন হোসেন।
দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন দোরিয়েলতন। সোহেল রানা সিনিয়রের লং পাসে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে মোহামেডান অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিঠুকে গতিতে পেছনে ফেলেন তিনি। এরপর গোলরক্ষক সুজন হোসেনকে বোকা বানাতে কোনো অসুবিধা হয়নি ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ডের।
এর পরের মিনিটে হলো গোলমাল। সোহেল রানা সিনিয়রের মুখে মোহামেডানের মুজাফ্ফর মুজাফ্ফরভ হাত দিয়ে আঘাত করেন ফলে উত্তেজনা ছড়িয়ে যায় মাঠে। রেফারি সরাসরি লাল কার্ড দেখালে উল্টো আরও মেজাজ হারিয়ে ফেলেন মুজাফ্ফর। এমনকি রেফারিকে দিকে তেড়ে যাওয়ার জন্য হম্বিতম্বি করতে থাকেন তিনি। সতীর্থরা কোনোমতে ঝাপটে ধরে তাঁকে মাঠের বাইরে পাঠান। রেফারি মো. আলমগীর সরকার অবশ্য আগে সোহেল রানাকে হলুদকার্ড দেখান।
এই জয়ে ৬ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল অপরাজিত কিংস। ৫ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে থাকা ফর্টিসের সংগ্রহ ১১ পয়েন্ট।