ব্রাজিলের ক্লাবের কাছে পাত্তাই পেলেন না বীতশোক-কাসপাররা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

লাতিন-বাংলা সুপার কাপে হেরেছে রেড গ্রিন ফিউচার স্টার। ছবি: সংগৃহীত

লাতিন ফুটবলের সঙ্গে কতটুকু পেরে উঠতে পারবেন বীতশোক-কাসপাররা, সেটাই ছিল দেখার। প্রথম ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব সাও বের্নার্দোর শারীরিক সামর্থ্য ও শৈল্পিক ফুটবলের সামনে পাত্তাই পেলেন না। বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করা রেড গ্রিন ফিউচার স্টার তাই লাতিন-বাংলা সুপার কাপে আজ প্রথম ম্যাচে হেরেছে ৪-০ গোলে।

জাতীয় স্টেডিয়ামে ২৭ মিনিটে বাইলাইনের একটু ওপর থেকে মেন্দেসের কাট ব্যাকে মুরিওর জোরালো প্লেসিং শট চোখের পলকে জালে জড়ায়। ৩১তম মিনিটে সমতার সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল মোহাম্মদ মানিকের কাছে। গোলকিপারকে একা পেয়েও শট নেননি তিনি। সতীর্থকে পাস বাড়াতে গিয়ে হারান বল। এর একটু পরই ব্যবধান দ্বিগুণ করে নেয় ব্রাজিলের দলটি।

৫০তম মিনিটে ১৭ নম্বরের সফল স্পট কিকে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে নেয় লাতিন আমেরিকার দলটি। ৬৫তম মিনিটে বডি ডজে ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে নিচু শটে কাছের পোস্ট দিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন ভিতিনিও। আগামী সোমবার নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে রেড গ্রিন ফিউচার স্টার খেলবে আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসভিত্তিক স্থানীয় ক্লাব আতলেতিকো চার্লোনের বিপক্ষে।

