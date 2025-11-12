হামজাকে পেয়ে নেপালও রোমাঞ্চিত

হামজা চৌধুরী বাংলাদেশের ফুটবলের সমর্থকদের জন্য আবেগের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দক্ষিণ এশিয়াতেও। গত সেপ্টেম্বরে প্রীতি ম্যাচ খেলতে নেপালে গিয়েছিল বাংলাদেশ দল। সেখানে হামজাকে দেখতে মুখিয়ে ছিলেন নেপালিরা। যদিও চোটের কারণে সেই সফরে যাননি হামজা।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারত ম্যাচের আগে কাল ঘরের মাঠে নেপালের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। নেপাল অধিনায়ক কিরণ লিম্বুরও হামজার সঙ্গে মাঠ ভাগাভাগি করে নেওয়ার ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে।
আজ ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে কিরণ বলেন, ‘হ্যাঁ। আমার নিজেও চেয়েছিলাম যে সে নেপালে সেই ম্যাচে খেলুক, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে খেলতে পারেনি।এখন আমরা তাকে এখানে দেখছি, আর আমরা ঢাকায় আছি। আমি এবং আমার পুরো দল তার সঙ্গে খেলতে রোমাঞ্চিত। সমস্ত নেপালিরা সেই খবর এবং হামজা সম্পর্কে সবকিছু অনুসরণ করছে। সমস্ত নেপালি ফুটবল ভক্তরা সত্যিই তাকে আগামীকালের ম্যাচে দেখার জন্য খুব রোমাঞ্চিত। আমি বিশ্বাস করি যে এটি একটি মজাদার এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ম্যাচ হতে চলেছে। অবশ্যই, ও এই সুন্দর খেলাটি এত বড় নামের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পেরে আমিও খুশি।’
হামজা থাকলেও ভয় পাচ্ছেন না নেপাল কোচ হরি খড়কা। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচ সব সময় চ্যালেঞ্জিং। এখন হামজা ও অন্যান্য খেলোয়াড় যোগ হয়েছে, তো বাংলাদেশ পূর্ণাঙ্গ একটা দল। তবে আমরা তাদের নিয়ে ভীত নই। কেননা, ফুটবল একটা দলীয় খেলা। এখানে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের মূল্য আছে, কিন্তু দিন শেষে এটা দলীয় খেলা। আমরা আগামীকালের ম্যাচের জন্য প্রস্তুত।’