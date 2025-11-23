হোম > খেলা > ফুটবল

কেন ক্ষমা চাইলেন বাফুফে সভাপতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। ছবি: বাফুফে

নারী ফুটবল নিয়ে সংবাদ সম্মেলন; অথচ সেখানে নেই নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ। তাই প্রশ্ন ওঠাও স্বাভাবিক—কেন তিনি নেই; নাকি কোনো অন্তর্কোন্দল জড়িয়ে আছে। বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল অবশ্য তেমন কিছু নেই বলে জানিয়েছেন। কিরণ না থাকায় বরং নিজ থেকে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।

মার্চ মাসে অস্ট্রেলিয়ায় প্রথমবারের মতো নারী এশিয়ান কাপে খেলবে বাংলাদেশ। তারই প্রস্তুতি হিসেবে আজারবাইজান ও মালয়েশিয়াকে সঙ্গে নিয়ে চলতি মাসে ত্রিদেশীয় সিরিজ আয়োজন করা হবে। সেই সিরিজের পৃষ্ঠপোষকের নাম আজ ঘোষণা করেছে বাফুফে। অথচ সেই অনুষ্ঠানে ছিলেন না নারী উইংয়ের প্রধান।

বাফুফে সভাপতি বলেন, ‘বাফুফের ইন্টারনাল মিস কমিউনিকেশনের কারণে সবাইকে জানানো হয়নি। সে কারণে সময়মতো আমাদের নারী উইংয়ের চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার পৌঁছাতে পারেননি। অবশ্যই নেক্সট যখন দল নিয়ে প্রেস কনফারেন্স হবে, ওখানে আপনারা উনাকে দেখতে পারবেন। আমি এই মিস কমিউনিকেশনের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। সভাপতি হিসেবে সব দোষ আমার ঘাড়ে নিচ্ছি।’

ফিফা উইন্ডোর বাইরেও বাংলাদেশের জন্য প্রস্তুতি ম্যাচ আয়োজনের চেষ্টা করছে বাফুফে। তাবিথ বলেন, ‘আমাদের জাতীয় দল যত বেশি ভালো মানের ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে পারবে, তত বেশি এশিয়ান পর্যায়ে আমরা উপকৃত হব। তাই যাওয়ার আগে আমরা আরও কিছু ম্যাচ আয়োজন করার চেষ্টা করছি। ফিফা উইন্ডোর বাইরে তিনটা রুদ্ধদ্বার ম্যাচ খেলতে চাইব।’

গত বছর সাফ জেতার পর নারী দলকে দেড় কোটি টাকা দেওয়ার কথা বলেছিল বাফুফে। বছর ঘুরিয়ে গেলেও তা এখনো পাননি ফুটবলাররা। তাবিথ এবার জোর দিয়ে বলেন, ‘আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, এই ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা এই প্রতিশ্রুতিটা পূরণ করে ফেলব।’

