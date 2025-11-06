ঢাকায় আসছেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কাফু

প্রদর্শনী ফুটবল টুর্নামেন্টে অতিথি হিসেবে ডিসেম্বরে ঢাকায় আসছেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কাফু। এএফবি লাতিন-বাংলা সুপার কাপের ব্যানারে টুর্নামেন্টে অংশ নেবে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও বাংলাদেশের একটি করে দল। টুর্নামেন্টটি আয়োজন করবে এএফ বক্সিং প্রমোশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড।
টুর্নামেন্টে প্রতিটি দল একবার করে একে অপরের মুখোমুখি হবে। ম্যাচ তিনটি হবে ৫, ৭ ও ১১ ডিসেম্বর। কাফু ঢাকায় থাকবেন ১০ ও ১১ ডিসেম্বর। খেলা হবে জাতীয় স্টেডিয়ামে।
কাফু ব্রাজিলের হয়ে খেলেছেন ১৯৯০ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত। ২০০২ বিশ্বকাপে তাঁর নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন হয় ব্রাজিল। সেলেসাওদের তাঁর চেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেননি আর কোনো ফুটবলার।