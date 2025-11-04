ব্রাজিলের হয়ে বছরের শেষ ম্যাচও খেলা হবে না নেইমারের

প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল থেকে একেবারে দূরে নন নেইমার। এই সপ্তাহের শনিবার সান্তোসের জার্সিতে ফোর্তালেজার বিপক্ষে ব্রাজিলিয়ান সিরি ‘আ’তে খেলেছেন। মূল একাদশে না থাকলেও বদলি হিসেবে ২২ মিনিট খেলেছিলেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক ফুটবলের দরজা যেন কিছুতেই খুলতে পারছেন না তিনি।
এই মাসে তিউনিসিয়া ও স্পেনের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। এই দুই ম্যাচের জন্য গত রাতে ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন (সিবিএফ)। এবারও জায়গা হয়নি নেইমারের। তিউনিসিয়া-স্পেন ম্যাচের দলে আছেন রিয়াল মাদ্রিদের তিন তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রদ্রিগো ও এদের মিলিতাও। যাঁদের মধ্যে ভিনি-রদ্রিগো থাকছেন আক্রমণভাগে। রক্ষণভাগ সামলাবেন মিলিতাও। আনচেলত্তির ঘোষিত ২৬ সদস্যের দলে আছেন তিন গোলরক্ষক বেন্তো, এদেরসন ও হুগো সুজা। রক্ষণভাগে মার্কিনিওসসহ আছেন ১০ ফুটবলার। মাঝমাঠে কাসেমিরো-লুকাস পাকেতাদের সঙ্গে আছেন আন্দ্রে সান্তোস, ব্রুনো গিমারেস ও ফ্যাবিনিও। আক্রমণভাগে ভিনি-রদ্রিগোসহ ৮ ফুটবলার আছেন সেনেগাল-তিউনিসিয়ার বিপক্ষে দলে।
তিউনিসিয়া-সেনেগাল ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে দীর্ঘদিন পর ফিরছেন ফ্যাবিনিও ও রকি। ব্রাজিলের জার্সিতে ফ্যাবিনিওর ফেরা হচ্ছে তিন বছর পর। তিনি সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ফুটবলে খেলছেন ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপে ক্যামেরুনের বিপক্ষে। আর রকির তো ব্রাজিলের জার্সিতে এক ম্যাচ খেলার পর আর সুযোগই হয়নি। ২০২৩ সালের মার্চে মরক্কোর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হয় তাঁর। এ ছাড়া চোটে পড়ায় ফরোয়ার্ড রাফিনিয়া ও গোলরক্ষক অ্যালিসনের সুযোগ হয়নি তিউনিসিয়া-সেনেগালের বিপক্ষে ম্যাচের দলে।
মে মাসে ব্রাজিলের কোচ হওয়ার পর চারবার ব্রাজিলের দল ঘোষণা করেছেন কার্লো আনচেলত্তি। কিন্তু কোনোবারই সুযোগ মেলেনি নেইমারের। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বশেষ ম্যাচ তিনি খেলেছেন ২০২৩-এর অক্টোবরে। দুই বছর আগে ব্রাজিল-উরুগুয়ে ম্যাচটি ছিল ২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে বাছাইপর্বের ম্যাচ। ব্রাজিলের হয়ে এখন পর্যন্ত ১২৮ ম্যাচে ৭৯ গোল করেছেন তিনি। অ্যাসিস্ট করেছেন ৫৯ ম্যাচে। ব্রাজিলিয়ানদের মধ্যে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় নেইমারের পরে অবস্থান পেলের। ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি পেলে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ৯২ ম্যাচে ৭৭ গোল করেছেন।
২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে বাছাইপর্বে ১৮ ম্যাচে জিতেছে ৮ ম্যাচ। ড্র করেছে ৪ ম্যাচ ও হেরেছে ৬ ম্যাচ। ২৮ পয়েন্ট নিয়ে বাছাইপর্বের পয়েন্ট তালিকার পঞ্চম দল হিসেবে উঠেছে। বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত হওয়ার পর ব্রাজিল এখন শুধু নিজেদের ঝালিয়ে নেবে একের পর এক প্রীতি ম্যাচ খেলে। ১৫ নভেম্বর লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে রাত ১০টায় শুরু হবে ব্রাজিল-সেনেগাল প্রীতি ম্যাচ। পরের ম্যাচটি হবে ১৮ নভেম্বর তিউনিসিয়ার বিপক্ষে। বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় ফ্রান্সের লিলে ডেকাথলন স্টেডিয়ামে শুরু হবে ম্যাচটি।
তিউনিসিয়া-সেনেগাল ম্যাচের জন্য ব্রাজিল দল
গোলরক্ষক : বেন্তো (আল নাসর), এদেরসন (ফেনারবাচ), হুগো সুজা (করিন্থিয়ানস)
ডিফেন্ডার : আলেক্স সান্দ্রো (ফ্ল্যামেঙ্গো), দানিলো (ফ্ল্যামেঙ্গো), কাইয়ো হেনরিক (মোনাকো), এদের মিলিতাও (রিয়াল মাদ্রিদ), ফ্যাব্রিসিও ব্রুনো (ক্রুজেইরো), গ্যাব্রিয়েল মাগালিস (আর্সেনাল), লুসিয়ানো জুবা (বাহিয়া), মার্কিনিওস, পাওলো হেনরিক, ওয়েসলি
মিডফিল্ডার : আন্দ্রে সান্তোস (চেলসি), ব্রুনো গিমারেস (নিউক্যাসল), কাসেমিরো (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), ফ্যাবিনিও (আল ইত্তিহাদ), লুকাস পাকেতা (ওয়েস্ট হাম)
ফরোয়ার্ড : এস্তেভাও উইলিয়ান (চেলসি), হোয়াও পেদ্রো (চেলসি), লুইজ হেনরিক (জেনিত), ম্যাথুস কুনিয়া (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), রিচার্লিসন (টটেনহাম), রদ্রিগো (রিয়াল মাদ্রিদ), ভিনিসিয়ুস জুনিয়র (রিয়াল মাদ্রিদ), ভিতোর রকি (পালমেইরাস)