২০২৬ বিশ্বকাপে বোঝা হতে চান না মেসি

আর্জেন্টিনার জার্সিতে এখন পর্যন্ত চার শিরোপা জিতেছেন মেসি। ছবি: এএফপি

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে কি খেলবেন লিওনেল মেসি—এই প্রশ্ন উঠছে এখন অনেক বেশি। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় হতে যাওয়া ২৩তম বিশ্বকাপ শুরু হতে বেশি সময় বাকি নেই। তবে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ জয়ের পর বিভিন্ন সময় মেসিকে নিয়ে নানা আলোচনায় এটুকু বোঝা গেছে, ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলতে চান তিনি।

৩৮ বছর বয়সী মেসি এখনো ভেঙেচূড়ে দিচ্ছেন অনেক রেকর্ড। বয়স শুধুমাত্র একটি সংখ্যা—এই বয়সে তাঁর এমন দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখে অনেকের এই প্রবাদ মনে পড়তেই পারে। কিন্তু আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ডের মাথায় কাজ করছে বয়সের চিন্তাও। মার্কিন মুলুকে আগামী বছর যখন তিনি বিশ্বকাপ খেলবেন, তখন তাঁর বয়স হবে ৩৯ বছর। খেলতে গিয়ে দলের যেন ক্ষতি না হয়, সেটা নিয়ে ভাবছেন মেসি। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম স্পোর্তকে পরশু রাতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড বলেন, ‘বোঝা হতে চাই না আমি। দলে অবদান রাখতে পারব—এটা নিশ্চিত করতে শারীরিকভাবে ফিট থাকতে চাই।’

বার্সেলোনায় প্রায় দুই দশক কাটানোর পর ২০২১ সালে প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ে (পিএসজি) চলে যান মেসি। কিন্তু পিএসজির পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে ওঠায় ২০২৩ সালের জুলাইয়ে পিএসজি ছেড়ে ইন্টার মায়ামিতে পাড়ি জমান তিনি। ২৮ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশের সঙ্গে ভালোভাবে মানিয়ে নিয়েছেন। ইন্টার মায়ামির হয়ে একের পর এক রেকর্ড গড়ছেন। মায়ামির ম্যাচ তো বটেই, এমনকি ২০২৪ কোপা আমেরিকাতে আর্জেন্টিনার ম্যাচের সময় ‘মেসি ১০’ জার্সি পরে গ্যালারিতে অনেক ভক্ত-সমর্থককে দেখা গেছে।

মায়ামিতে খেলার সময় চোটে পড়ে অনেক ম্যাচ মিসও করেছেন মেসি। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি বারবার জোর দিয়েছেন ফিটনেসের ওপর। স্পোর্তকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসি বলেন, ‘ইউরোপের তুলনায় এমএলএসের মৌসুম আলাদা। বিশ্বকাপের আগে প্রাক-মৌসুমে কিছু ম্যাচ খেলার সুযোগ থাকছে। দিন ধরে ধরে এগোচ্ছি। বিশ্বকাপে খেলতে শারীরিকভাবে ফিট হয়ে উঠতে পারি কি না, সেটাই দেখার বিষয়।’

মেসি-রোনালদোর তুলনা ‘নির্বোধের কাজ’ মনে করেন ডাচ তারকা

ইন্টার মায়ামি, আর্জেন্টিনার জার্সিতে সব মিলিয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে এ বছরে ৫০ ম্যাচ খেলেছেন মেসি। ৪৪ গোল করার পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করেছেন ২১ গোলে। যতই তিনি ছন্দে থাকুন না কেন, বিশ্বকাপে খেলা নিয়েই আপাতত বেশি ভাবনা তাঁর। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম স্পোর্তকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড বলেন,‘এটা তো বিশ্বকাপ। বিশেষ একটা টুর্নামেন্ট। বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা এই বিশ্বকাপ। আমি উচ্ছ্বসিত। তবে এগোচ্ছি দিন ধরে ধরে।’

বার্সেলোনার হয়ে প্রায় দুই দশকে চ্যাম্পিয়নস লিগ, লা লিগাসহ অসংখ্য শিরোপা জিতেছেন মেসি। পিএসজির জার্সিতেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ক্লাব ক্যারিয়ারে একের পর এক শিরোপা জেতা মেসি তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্ন পূরণ করেছেন ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ জিতে। তিন বছর আগে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’র সেই টুর্নামেন্টে ৭ গোলের পাশাপাশি ৩ গোলে অ্যাসিস্ট করে মেসি পান গোল্ডেন বল পুরস্কার। আর্জেন্টিনার জার্সিতে ১৯৫ ম্যাচে মেসি করেছেন ১১৪ গোল। ৬৩ গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন। ২০২১ কোপা আমেরিকা, ২০২২ ফিনালিসিমা, ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ, ২০২৪ কোপা আমেরিকা—আর্জেন্টিনার জার্সিতে এখন পর্যন্ত চার শিরোপা জিতেছেন মেসি।

