বিফলে মেসির গোল, শেষ ম্যাচের অপেক্ষায় মায়ামি

ন্যাশভিলের বিপক্ষে জিতলেই প্রথমবারের মতো মেজর লিগ সকার (এমএলএস) প্লে-অফ কনফারেন্স সেমিফাইনালে উঠে যেত ইন্টার মায়ামি। কিন্তু অপেক্ষা বেড়েছে তাদের। এমএলএস প্লে-অফের দ্বিতীয় রাউন্ডে ন্যাশভিলের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে ফ্লোরিডার ক্লাবটি।
হারের দিনে মায়ামির হয়ে একমাত্র গোলটি করেন লিওনেল মেসি। এর আগে প্রথম রাউন্ডে ন্যাশভিলকে ৩-১ গোলে হারিয়েছিলেন হাভিয়ের মাসচেরানোর শিষ্যরা। শেষ রাউন্ডে ৮ নভেম্বর মাঠে নামবে দুই দল। সে ম্যাচের জয়ী দলে প্লে-অফ কনফারেন্স সেমিফাইনালে জায়গা করে নেবে।
টানা ১০ ম্যাচ পর মায়ামির বিপক্ষে জয়ের স্বাদ পেল ন্যাশভিল। এর আগে সর্বশেষ ২০২৩ সালের মে মাসে ক্লাবটির বিপক্ষে জিতেছিল তারা। জয়ে ফেরার দিনে মায়ামির অপেক্ষা বাড়িয়ে দিল ন্যাশভিল।
জিওডিস পার্কে এদিন নিজেদের সেরাটা দিতে পারেনি মায়ামি। বল দখলে এগিয়ে থাকলেও আক্রমণে তাদের সঙ্গে টেক্কা দিয়েছে ন্যাশভিল। দুই দলই গোলমুখে ১০টি করে শট নেয়। যেখানে মায়ামির চারটির বিপরীতে পাঁচটি শট লক্ষ্যে রাখতে পেরেছে স্বাগতিকেরা। এর মধ্যে দুটিতে বাজিমাত করে তারা। প্রথমার্ধেই দুই গোলের দেখা পায় ন্যাশভিল। শেষ দিকে একটি গোলের শোধ দিয়ে ম্যাচের প্রাণ ফেরান মেসি। তাতে অবশ্য শেষরক্ষা হয়নি মায়ামির।
ম্যাচের নবম মিনিটে স্পট কিক থেকে ন্যাশভিলকে লিড এনে দেন স্যাম সারিজ। তার আগে নিজেদের ডি বক্সে তাঁকে ফাউল করেন সফরকারী দলের গোলরক্ষক রিওস নোভো। ৪৫ মিনিটে স্কোরলাইন ২-০ করেন জশ বাউয়ার। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে রদ্রিগো ডি পলের কাছ থেকে বল পেয়ে ব্যবধান কমান মেসি। বাকি সময় চেষ্টা করেও আর ম্যাচে ফেরা হয়নি মায়ামির।