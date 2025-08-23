নভেম্বরে ভারতে আসছে আর্জেন্টিনা, খেলা হবে কোথায়

আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের ভারত সফর নিয়ে আলোচনা চলছে গত কদিন ধরেই। অবশেষে জানা গেল লিওনেল মেসি, এমিলিয়ানো মার্তিনেজদের ভারত সফরের দিনক্ষণ। ফুটবল বিশ্বকাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা এ বছরের নভেম্বরে ভারতে যাবে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।
আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) গতকাল রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে মেসিদের ভারত সফরের দিনক্ষণ। এএফএ বলেছে, ‘লিওনেল স্কালোনির তত্ত্বাবধানে ২০২৫ সালের বাকি সময়ে প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা জাতীয় দল। এই সময়ে ম্যাচ খেলতে আর্জেন্টিনার কাছে দুটি ফিফা উইন্ডো রয়েছে। প্রথমটা হবে ৬ অক্টোবর থেকে ১৪ অক্টোবরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে। দ্বিতীয়টি ১০ নভেম্বর থেকে ১৮ নভেম্বরের মধ্যে অ্যাঙ্গোলার লুয়ান্ডা এবং ভারতের কেরালা শহরে খেলবে আর্জেন্টিনা।’
ভারতের কেরালা রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ভি আব্দুরাহিমান নিশ্চিত করেছেন আর্জেন্টিনা দলের ভারতীয় সফরের খবর। তবে রাজ্যের কোন শহরে ও কোন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলবেন মেসিরা, সেটা এখনো জানা যায়নি। এমনকি অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ কারা, সেটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সবশেষ ২০১১ সালে ভারত সফর করেছিল আর্জেন্টিনা ফুটবল দল। ১৪ বছর আগে কলকাতার সল্ট লেক স্টেডিয়ামে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে খেলেছিল আর্জেন্টিনা। এবারও কিছু জটিলতায় মে মাসে শঙ্কায় পড়ে গিয়েছিল আর্জেন্টিনার ভারত সফর। পরবর্তীতে সব শঙ্কা দূর করে জানা গেল মেসি-মার্তিনেজদের ভারত সফরের সূচি।
আর্জেন্টিনা দলের সফরের পর ব্যক্তিগতভাবেও ভারতে যাওয়ার কথা মেসির। এ বছরে ডিসেম্বরে ‘গ্রেটেস্ট অব অল টাইম ট্যুর অব ইন্ডিয়া’ সফর করার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর। এই সফরে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির কলকাতা, আহমেদাবাদ, মুম্বাই, দিল্লি ঘোরার কথা। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে সবার আগে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টিনা। লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বে ১৬ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে আলবিসেলেস্তেরা। দুই ও তিনে থাকা ইকুয়েডর, ব্রাজিল দুই দলেরই ২৫ পয়েন্ট। গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে দুইয়ে ইকুয়েডর। সবাই ১৬টি করে ম্যাচ খেলেছে।
বুয়েন্স এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে ৫ সেপ্টেম্বর বাছাইপর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা। এই ম্যাচ বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে ৫টায় শুরু হবে। মেসিরা ইকুয়েডরের মুখোমুখি হবেন ১০ সেপ্টেম্বর। ইকুয়েডরের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টায় শুরু হবে আর্জেন্টিনা-ইকুয়েডর ম্যাচ।