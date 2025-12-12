বসুন্ধরা-মোহামেডানের শিরোপার গতিপথ নির্ধারণী ম্যাচ

বাংলাদেশ ফুটবল লিগে দারুণ ছন্দে আছে বসুন্ধরা কিংস। হারানো শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পেতে যেন মরিয়া তারা। ৫ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে মারিও গোমেসের দল। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সময়টা কাটছে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে। এখনো সেভাবে ছন্দে ফিরতে পারেনি তারা। ৫ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে চারে আলফাজ আহমেদের দল।
টেবিলে দুই দলের মধ্যে ব্যবধান স্পষ্ট। শিরোপা লড়াইয়ের গতিপথও অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে আজকের ম্যাচে। কিংস অ্যারেনায় সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় নামবে দুই দল। ঘরের মাঠ ও বর্তমান পারফরম্যান্স বিবেচনায় বসুন্ধরা কিংসই এগিয়ে থাকবে।
কিংসের ঘরের মাঠ মোহামেডানের জন্য অবশ্য দুশ্চিন্তার নাম। কয়েকবার নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ তুলেছে তারা। সেই মাঠে গতকাল অনুশীলন করতে চাইলেও কিংসের বিরুদ্ধে বাধার অভিযোগ এনেছে তারা। তাই বাধ্য হয়ে অনুশীলন করতে হয় পল্টনের আউটার স্টেডিয়ামে।
মোহামেডানের কোচ আলফাজ আহমেদ গতকাল সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘বসুন্ধরার মতো একটা পেশাদার ক্লাব যে অপেশাদারত্ব দেখাল, সেটা আসলে চিন্তার বাইরে। আমাদের কেন অনুশীলনের সুযোগ দিল না, এটা আসলে আমি বুঝতে পারছি না। তাদের মানসিকতার অভাব আছে বলে মনে হয়।’
লিগে মোহামেডানের শুরুটা হয়েছিল হতাশায়। ফর্টিসের কাছে হারের পর পুলিশের বিপক্ষে ড্র করে সাদা-কালোরা। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনী লিমিটেডকে হারানোর পর আভাস দিচ্ছে চেনা রূপে ফেরার আভাস। এর ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব ও পিডব্লিউডিকেও হারিয়ে তারা। মাঠের বাইরে খুব একটা যে ভালো অবস্থায় আছে মোহামেডান, তা অবশ্য বলার উপায় নেই। খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক না পাওয়ার খবর চাউর হচ্ছে অনেক দিন। সেই জটিলতা অবশ্য মিটতে যাচ্ছে। আলফাজ বলেন, ‘ক্লাব অফিশিয়ালরাও আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। খেলোয়াড়দের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করবেন না। তারা শিগগির তাদের দেনা-পাওনার কিছুটা হলেও লাঘব করবে এবং প্লেয়াররা সবাই ফিট আছে আমার। ইনশা আল্লাহ, কালকের (আজ) ম্যাচে সবাই শতভাগ দেবে।’
ঘরোয়া ফুটবলের মৌসুমের শুরুটা হয়েছিল দুই দলের লড়াই দিয়ে। চ্যালেঞ্জ কাপের সেই ম্যাচে মোহামেডানকে ৪-১ গোলে হারিয়ে শিরোপা জেতে কিংস। লিগের বাস্তবতা অবশ্য ভিন্ন। গত মৌসুমে দুই ম্যাচের দুটিতেই কিংসকে হারের স্বাদ দিয়েছে মোহামেডান। অতীতের সুখস্মৃতি প্রেরণা দিচ্ছে সাদা-কালো অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিঠুকে, ‘মাঠে প্রমাণ দেখাব যে আসলে ওদের মাঠে প্র্যাকটিস না করেও আমরা জিততে পারি। চ্যালেঞ্জ কাপে ওদের কাছে আমরা হেরেছি। বড় ম্যাচের চিন্তাভাবনা করে মাঠে নামব।’
গত মৌসুমে মোহামেডানে খেলা সানডে ইমানুয়েল ও আগবাজি টনি এবার খেলছেন কিংসে। দোরিয়েলতন গোমেসও আছেন দারুণ ফর্মে। একই সঙ্গে রাকিব হোসেন ও ফয়সাল আহমেদ ফাহিমরা আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন। লিগে সর্বশেষ দুই ম্যাচে প্রতিপক্ষের জালে ৫ গোল করেছে কিংস। ক্লাব থেকে নিষেধাজ্ঞা থাকায় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে চাননি ফুটবলাররা। তবে মোহামেডানের বিপক্ষে যে প্রতিশোধের পণ নিয়ে নামবে তারা, তা আর বুঝতে বাকি নেই।