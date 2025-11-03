বাংলাদেশে ‘স্পোর্টস মিউজিয়াম’ দেখতে চান বাফুফে সভাপতি

খেলাধুলার প্রতি বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসাটা আজ একেবারে নতুন নয়। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম, চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ক্রিকেট অথবা ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়াম, বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় ফুটবল—সব জায়গায় গ্যালারিতে দেখা যায় দর্শকদের ভিড়। শুধু তা-ই নয়, বিদেশে খেলা হলেও প্রবাসী বাংলাদেশিরা অধীর আগ্রহে খেলা দেখেন।
দেশের ক্রিকেট-ফুটবলে মনে রাখার মতো মুহূর্ত একেবারে কম নয়। ১৯৯৭ আইসিসি ট্রফি, ২০২০ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়া সহ ভারত-পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানোর অসংখ্য স্মৃতি উপহার দিয়েছেন আকরাম খান, তামিম ইকবাল, আকবর আলীরা। ফুটবলে নারী সাফে ২০২২ ও ২০২৪ সালে টানা দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। দুইবারই সাবিনা খাতুন, ঋতুপর্ণা চাকমারা শিরোপা জিতেছেন স্বাগতিক নেপালকে হারিয়ে। বয়সভিত্তিক নারী সাফেও বাংলাদেশ দুর্দান্ত খেলছে। আর গত কয়েক মাসে হামজা চৌধুরী, শমিত শোমদের মতো তারকা ফুটবলার আসার কারণে দেশের ফুটবলে নতুন এক জোয়ার এসেছে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ আউয়ালে চাওয়া ‘স্পোর্টস মিউজিয়াম’-এর মাধ্যমে দেশের ক্রীড়াঙ্গনের উল্লেখযোগ্য মুহূর্তগুলো জীবন্ত করে রাখা।
পল্টনের জাতীয় স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে আজ বিএসপিএ-এর নতুন কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সহসভাপতি ফারুক আহমেদের সঙ্গে ছিলেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। বাংলাদেশে বিএসপিএ একটা স্পোর্টস মিউজিম করতে পারবে বলে মনে আশা তাবিথের। বাফুফে সভাপতি বলেন, ‘বিএসপিএ-এর কাজটা কিন্তু আজকের নয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য থাকবে। আজকে আমি বিএসপিএ-এর অফিস প্রধান হয়ে এসেছি। আমি বিশ্বাস করি আগামীতে বিএসপিএ-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশে একটা স্পোর্টস মিউজিয়ামও দেখতে পারব। এটা হবে আমার শেষ চাওয়া।
দেশের ক্রীড়াঙ্গনের মুহূর্তগুলো তুলে ধরেন বলে বিএসপিএতে উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন তাবিথ। বিএসপিএ-এর অনুষ্ঠানে বাফুফে সভাপতি বলেন, ‘আজকে যে খেলাটা খেলছি, যেখানে আয়োজন করছি, যে খেলোয়াড় ভালো খেলছে, সময়ের সঙ্গে নতুন খেলোয়াড় আসবে। নতুন ফেডারেশন আসবে, নতুন প্রতিপক্ষ ও কোচ আসবে। আমরা ভুলেও যেতে পারি। আবার মনেও রাখতে পারি। আপনাদের লেখার কারণে আমরা সবাই কিন্তু ইতিহাসের পাতায় স্বীকৃতি পাই। এই মুহূর্তটাকে আপনারা ধরে রাখছেন।’
প্রতিহিংসা নয়, তাবিথের চাওয়া খেলাধুলার মাধ্যমে যেন প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা তৈরি হয় এবং দেশে একটা সুস্থ সমাজ গড়ে ওঠে। বাফুফে সভাপতি বলেন, ‘আপনাদের লেখার মাধ্যমে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন ও আপনাদের লেখার মাধ্যমে খেলাধুলা যে ধরনের ইমপ্যাক্ট তৈরি করছে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের জনগণের ওপর, সেটা খুব ভালোভাবে আপনারা তুলে ধরেন। কারণ, আমরা জানি যে খেলাধুলা শুধু প্রতিযোগিতা না। খেলাধুলা মনস্তাত্ত্বিক প্রতিযোগিতা তৈরি করে। আমরা প্রতিহিংসা নয়। প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা তৈরি করতে চাই। সেই অবদানটা কিন্তু আমাদের ক্রীড়াবিদদের। আমরা বাংলাদেশে দেখতে চাই একটা সুস্থ সমাজ। শারীরিকভাবে হোক, মানসিকভাবে হোক। খেলাধুলার মাধ্যমেই এটা হয়। খেলাধুলার সঙ্গে আমরা যতটুকু সময় জড়িয়ে থাকব, জাতীয় হোক, অ্যামেচার হোক, প্রফেশনাল হোক, নন-প্রফেশনাল হোক, ততই আমরা কিন্তু একটা ভালো সমাজ গড়ে তুলতে পারব। এই ইমপ্যাক্টটা কিন্তু খেলাধুলা আমাদের দিচ্ছে।’
খেলাধুলা যে দেশের অর্থনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলে সেটা না বললেও চলছে। ভারতে এক আইপিএল দিয়েই কোটি কোটি টাকা অর্থ উপার্জন করা যায় মাত্র তিন মাসের মধ্যেই। আর ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করলে কত শত কোটি টাকা যে যোগ হয় একটা দেশের অর্থনীতিতে, সেটা ধারণাতীত। তাবিথ যেন আজ এটাই মনে করিয়ে দিতে চাইলেন। বাফুফে সভাপতি বলেন, ‘অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা আপনারা আজকে নিয়ে কথা বলছেন সেটা হলো অর্থনীতি। ক্রীড়া অর্থনীতি সম্ভবত বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ ক্রীড়া ইকোনমি। বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নিতে আমাদের ক্রীড়া সংগঠনগুলো ভালো উদ্যোগ ভূমিকা রাখতে পারে। সেই কথাগুলি আমি বিশ্বাস করি যে বিএসপিএ-এর মাধ্যমে ছড়িয়ে যাবে এবং বিএসপিএ-এর জন্যই আমরা কাজ করব।’
ফুটবল-ক্রিকেটসহ দেশের অন্যান্য খেলাধুলায় কীভাবে উন্নয়ন সম্ভব, সেটা নিয়ে তাবিথের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বুলবুল। সেক্ষেত্রে কিছু কিছু উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেছেন বিসিবি সভাপতি। সাংবাদিকদের এ ব্যাপারে বুলবুল বলেন, ‘বসে বসে আলাপ করছিলাম তাবিথ ভাইয়ের সঙ্গে। আমরা যদি তাকিয়ে দেখি অলিম্পিক স্পোর্টস, মাল্টি স্পোর্টসগুলো মানে অন্যান্য যে সংস্থাগুলো খেলে, সেখানে কিন্তু আমাদের অত বড় সাফল্য নেই। আমরা সকলে কিছু কিছু অবদান যদি রাখতে পারি যেমন স্পোর্টস সায়েন্স, স্পোর্টস মেডিসিন, স্পোর্টস সাইকোলজি, একটা পরিপূর্ণ বায়োমেকানিকাল ল্যাব। সেখানে আমরা আমন্ত্রণ জানাই সব খেলাধুলার বিভাগকে। এই প্রোগ্রামটার পেছনে গত পাঁচ-ছয় মাস ধরে কাজ করেছি।’