বাংলাদেশ-নেপাল ফুটবল ম্যাচ কোথায় দেখবেন

রাতে নেপালের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে

প্রীতি ফুটবল ম্যাচে আজ রাতে নেপালের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। প্রীতি ম্যাচটা এক অর্থে গুরুত্বপূর্ণ হামজা চৌধুরী, জামাল ভূঁইয়াদের জন্য। এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে সেরা কম্বিনেশনের জন্য নেপাল ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকবেন হাভিয়ের কাবরেরা। ইতিমধ্যে এশিয়ান কাপের বাছাইপর্ব থেকে বিদায় নিলেও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে বাংলাদেশ। নেপাল-বাংলাদেশ লড়াই ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

সিলেট টেস্ট: তৃতীয় দিন

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

দ্বিতীয় ওয়ানডে

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস, পিটিভি স্পোর্টস

ফুটবল

প্রীতি ম্যাচ

বাংলাদেশ-নেপাল

রাত ৮টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

হকি

অনূর্ধ্ব-২১ প্লে-অফ সিরিজ

বাংলাদেশ-পাকিস্তান

বেলা ২টা, সরাসরি

বিটিভি

