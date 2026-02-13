হোম > খেলা > ক্রিকেট

শেষের ঝড়ে কানাডাকে হারাল আরব আমিরাত

ক্রীড়া ডেস্ক    

৫ উইকেটে জিতেছে ওয়াসিমের দল। ছবি: ক্রিকইনফো

সংযুক্ত আরব আমিরাতের সামনে লক্ষ্যটা ছিল মাঝারি মানের। কানাডার করা ১৫০ রানের জবাব দিতে নেমে হারের শঙ্কায় পড়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি। কিন্তু আরিয়ান শর্মা এবং সোহাইব খানের শেষের ঝড়ে হাসি মুখ নিয়েই মাঠ ছেড়েছে আরব আমিরাত।

টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে এসে প্রথম জয়ের দেখা পেল আরব আমিরাত। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ কানাডাকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে মোহাম্মদ ওয়াসিমের দল। এই জয়ে সুপার এইটের দৌঁড়ে টিকে থাকল তারা। এর আগে ১৭৩ রানের পুঁজি নিয়েও নিউজিল্যান্ডের কাছে ১০ উইকেটে হেরেছিল আরব আমিরাত। এবার কানাডাকে হারিয়ে সে ক্ষতে কিছুটা হলেও প্রলেপ দিল দলটি। অন্য দিকে টানা দুই হারে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায়ের শঙ্কায় উত্তর আমেরিকার প্রতিনিধিরা।

সম্পর্কিত

জিম্বাবুয়ের কাছে অস্ট্রেলিয়ার হারের কারণ কী

তোমাকে শেষ করে দেব—সাবেক পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে হরভজন

ভারত-পাকিস্তানকেও বিশ্বকাপে চমকে দিয়েছিল জিম্বাবুয়ে

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে চোখ রাঙাচ্ছে বৃষ্টি

’ভারত যদি ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়াকে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে নিষেধ করে, তখন’

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ১৯ বছরের অপেক্ষা ফুরোল জিম্বাবুয়ের

ফুটবল ও ক্রিকেট বিশ্বকাপকে যেখানে একবিন্দুতে মিলিয়ে দিল ইতালি

১২ বছর পর বিশ্বকাপে ফিরে এক ম্যাচেই গল্প শেষ জিম্বাবুয়ের তারকা ক্রিকেটারের

ভারত-ম্যাচে আম্পায়ারের সঙ্গে নামিবিয়ার অধিনায়কের কথা-কাটাকাটির কারণ তাহলে এই

ভারতের অপেক্ষায় প্রত্যয়ী পাকিস্তান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা