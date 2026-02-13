শেষের ঝড়ে কানাডাকে হারাল আরব আমিরাত

সংযুক্ত আরব আমিরাতের সামনে লক্ষ্যটা ছিল মাঝারি মানের। কানাডার করা ১৫০ রানের জবাব দিতে নেমে হারের শঙ্কায় পড়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি। কিন্তু আরিয়ান শর্মা এবং সোহাইব খানের শেষের ঝড়ে হাসি মুখ নিয়েই মাঠ ছেড়েছে আরব আমিরাত।
টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে এসে প্রথম জয়ের দেখা পেল আরব আমিরাত। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ কানাডাকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে মোহাম্মদ ওয়াসিমের দল। এই জয়ে সুপার এইটের দৌঁড়ে টিকে থাকল তারা। এর আগে ১৭৩ রানের পুঁজি নিয়েও নিউজিল্যান্ডের কাছে ১০ উইকেটে হেরেছিল আরব আমিরাত। এবার কানাডাকে হারিয়ে সে ক্ষতে কিছুটা হলেও প্রলেপ দিল দলটি। অন্য দিকে টানা দুই হারে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায়ের শঙ্কায় উত্তর আমেরিকার প্রতিনিধিরা।