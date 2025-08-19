ভারতের এশিয়া কাপের দলে কে আছেন, কে নেই

জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে শুবমান গিলকে নিয়েই এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করেছে ভারত। শুধু তা-ই নয়, তাঁর কাঁধে দেওয়া হয়েছে সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব। গিলের সঙ্গে ফেরানো হয়েছে যশপ্রীত বুমরাকেও। এর বাইরে তেমন কোনো চমক রাখেননি প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার। তবে দলে জায়গা হয়নি শ্রেয়াস আইয়ার, যশস্বী জয়সওয়াল ও ওয়াশিংটন সুন্দরের। বিশ্রামে মোহাম্মদ সিরাজ।
ভারতের জার্সিতে এক বছরের বেশি সময় ধরে টি-টোয়েন্টি খেলেননি গিল-বুমরা। দুজনে অবশ্য আইপিএলে ঝলক দেখিয়েছেন। তবু এশিয়া কাপে ফেরানো হবে কি না, তা নিয়ে ছিল শঙ্কা। গিলকে নিয়ে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব বলেন, ‘বিশ্বকাপের পর শেষবার সে যখন টি-টোয়েন্টি খেলেছে শ্রীলঙ্কায়, তখন সহ-অধিনায়ক ছিল। সেই সিরিজ দিয়েই আমরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নতুন চক্রে যাত্রা করি। এরপর টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি আমরা, যে কারণে সে সুযোগ পায়নি। আমরা তাকে পেয়ে খুশি।’
প্রায় ৮ মাস পর এশিয়া কাপ দিয়ে টি-টোয়েন্টি খেলতে যাচ্ছে ভারত। সবশেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছিল জানুয়ারিতে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। গ্রুপ পর্বে প্রথম ম্যাচে ১০ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের মুখোমুখি হবে তারা। ১৪ সেপ্টেম্বর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান ও ১৯ সেপ্টেম্বর লড়বে ওমানের বিপক্ষে। প্রথম দুটি ম্যাচ দুবাইয়ে খেললেও তৃতীয়টি খেলবে আবুধাবিতে।
এশিয়া কাপে ভারতীয় দল: সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুবমান গিল (সহ-অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিভাম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জিতেশ শর্মা, যশপ্রীত বুমরা, অর্শদীপ সিং, বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব, সাঞ্জু স্যামসন, হারশিত রানা, রিংকু সিং।