রিশাদই টেনে তুললেন বাংলাদেশকে

মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। প্রথম ওয়ানডেতে রিশাদ হোসেনের ১৩ বলে ২৬ রানের ক্যামিওতে বাংলাদেশের স্কোর হয়েছিল ২০৭ রান। ম্যাচটা স্বাগতিকেরা জিতেছিল ৭৪ রানে। দুই দিন বিরতির পর আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ফের রিশাদের ক্যামিও। এবারও বাংলাদেশ পেরিয়েছে ২০০।
স্পিন সহায়ক উইকেট বানিয়ে প্রতিপক্ষকে বেকায়দায় ফেলার কৌশল তো বাংলাদেশের জন্য নতুন কিছু নয়। বিশেষ করে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে খেলা হলে বেশিরভাগ সময়ই ব্যাটাররা রানের জন্য ধুঁকতে থাকেন। এবারের বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজটাও নতুন কিছু নয়। তবে স্পিনবান্ধব উইকেটে সাইফ হাসান-তাওহীদ হৃদয়রা যেখানে ধুঁকেছেন, রিশাদ সেখানে তাণ্ডব চালিয়েছেন। সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আজ ৯ নম্বরে নেমে ১৪ বলে করেছেন ৩৯ রান করেছেন। তাঁর শেষের ঝড়ে বাংলাদেশ ৭ উইকেটে করেছে ২১৩ রান।
সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মিরাজ। দলীয় ২২ রানে প্রথম উইকেট হারিয়েছে স্বাগতিকেরা। ইনিংসের পঞ্চম ওভারের চতুর্থ বলে আকিল হোসেনকে ফ্রন্ট ফুটে ডিফেন্স করতে যান সাইফ হাসান। এজ হওয়া বল প্রথম স্লিপে তালুবন্দী করেছেন জাস্টিন গ্রিভস। অথচ ঠিক তার আগের বলেই ছক্কা মেরেছিলেন সাইফ। ১৬ বল খেলে ৬ রান করেছেন বাংলাদেশের এই ওপেনার। স্বাগতিকেরা পাওয়ার প্লে (প্রথম ১০ ওভার) শেষ করেছে ১ উইকেটে ৪০ রানে। ১০ ওভারের পর রান তোলার গতি কমতে থাকে। তাওহীদ হৃদয় (১২), নাজমুল হোসেন শান্ত (১৫) ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন (১৭) দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছেই আউট হয়ে গেছেন। ওপেনিংয়ে নামা সৌম্য সরকার একপ্রান্তে সাবলীলভাবে খেলতে থাকলেও ফিফটি পূর্ণ করার আগে আউট হয়েছেন।
৮৯ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় করেন ৪৫ রান। ৩১তম ওভারের তৃতীয় বলে আকিলকে তুলে মারতে যান সৌম্য। বাতাসে ভেসে থাকা বল ডিপ মিড উইকেট থেকে দৌড়ে এসে তালুবন্দী করেছেন খ্যারি পিয়েরে। সৌম্যর বিদায়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ৩০.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ১০৩ রান। ষষ্ঠ উইকেটে মিরাজ-নাসুম ২৫ রানের জুটি গড়লেও তাঁরা খেলেছেন ৪৮ বল। ৩৯তম ওভারের তৃতীয় বলে গুড়াকেশ মোতির হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা বলে ঠেকাবেন নাকি শট খেলবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি নাসুম। শর্ট মিড উইকেটে এরপর সহজ ক্যাচ ধরেছেন খারি পিয়ের। আট নম্বরে নামা নুরুল হাসান সোহান ২৪ বলে করেছেন ২৩ রান। মেরেছেন ২ চার ও ১ ছক্কা। প্রথম সারির ব্যাটারদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ওয়ানডে মেজাজে ব্যাটিং করেছেন।
সোহানের বিদায়ের পর শুরু হয়েছে তাণ্ডব। শেষ দুই ওভারে বাংলাদেশ কোনো উইকেট না হারিয়ে যোগ করেছে ৩৪ রান। যার মধ্যে রিশাদ একাই নিয়েছেন ৩৩ রান। ১৪ বলে তিনটি করে চার ও ছক্কায় ৩৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। সৌম্যর ৪৫ রানের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ইনিংস রিশাদের ব্যাট থেকেই এসেছে। অধিনায়ক মিরাজ ৫৮ বলে ৩২ রান করে অপরাজিত থাকেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের গুড়াকেশ মোতি ১০ ওভারে ৬৫ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট পেয়েছেন আকিল হোসেন ও আলিক আথানাজ। যাঁদের মধ্যে খণ্ডকালীন স্পিনার আথানাজ ১০ ওভারে মাত্র ১৪ রান খরচ করেছেন। তিন ওভার মেডেন দিয়েছেন।