বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান তাহলে কবে মুখোমুখি হচ্ছে

এ বছরের এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা তো কম হয়নি। মাঠের লড়াইয়ের চেয়ে একাধিক ঘটনায় বিতর্কিত হয়েছে তাদের ম্যাচ। পাল্টাপাল্টি কথার লড়াই হয়েছে অনেক। এত ঘটনার পরও ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দুই দল থাকছে একই গ্রুপে।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে সূচি প্রকাশ করেনি। তবে ক্রিকইনফোর গতকালের এক প্রতিবেদনে সূচি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেছে। কলম্বোতে ১৫ ফেব্রুয়ারি হবে ভারত-পাকিস্তান হাইভোল্টেজ ম্যাচ। ক্রিকইনফোর প্রতিবেদন থেকে আরও জানা গেছে, তাদের (ভারত-পাকিস্তান) গ্রুপে নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাষ্ট্র ও নামিবিয়া থাকছে। মুম্বাইয়ে ৭ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারত।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে প্রত্যেক দিন তিনটি করে ম্যাচ হবে। ভারতের পরবর্তী প্রতিপক্ষ নামিবিয়া। দিল্লিতে ১২ ফেব্রুয়ারি হবে ভারত-নামিবিয়া ম্যাচ। এই ম্যাচ শেষে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলকে শ্রীলঙ্কায় উড়াল দিতে হবে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে। ভারত গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ১৮ ফেব্রুয়ারি আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলবে।
শুধু তাই নয়, সুপার এইট পর্বের ভেন্যু সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা পাওয়া গেছে। ভারত সুপার এইটে উঠলে তাদের ম্যাচগুলো হবে আহমেদাবাদ, চেন্নাই ও কলকাতায়। নেদারল্যান্ডস-নামিবিয়ার মতো তুলনামূলক দুর্বল দলের গ্রুপে পড়ায় ভারতের সুপার এইটে ওঠা নিয়ে খুব একটা সমস্যা হবে না। ভারত সেমিফাইনালে উঠলে তারা খেলবে মুম্বাইয়ে। আইসিসি অবশ্য কলম্বো-কলকাতাকে সেমিফাইনালের ভেন্যুর সংক্ষিপ্ত তালিকায় রেখেছে। এটা তখনই কার্যকরী হবে, যদি শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান দুই দল সেমিতে ওঠে। এমনকি তাদের কোনো এক দলও সেমিফাইনালে উঠলে সেটা কার্যকর করা হবে।
২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ভারত-পাকিস্তান কেউ কারও দেশে খেলবে না বলে আইসিসি একটি সমঝোতা করেছে। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি যেমন পাকিস্তান এককভাবে আয়োজন করতে পারেনি, ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপও ভারত পারেনি এককভাবে আয়োজন করতে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারত তাদের ম্যাচগুলো খেলেছে দুবাইয়ে। মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপও হাইব্রিড মডেলে ভারত-শ্রীলঙ্কায় আয়োজিত হয়েছে। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান তাদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কাতেই খেলবে। পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে ৮ মার্চ ফাইনাল হবে কলম্বোতে। যদি সেটা না হয়, সেক্ষেত্রে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচটি হবে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।
২০২৪ সালের মতোই থাকছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সংস্করণ। ২০ দল নিয়ে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। পাঁচটি করে দল থাকবে প্রতিটি গ্রুপে। সে ক্ষেত্রে গ্রুপ হবে চারটি। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সুপার এইটে। দুই গ্রুপ থাকবে সুপার এইটে। এখানে প্রতিটি গ্রুপে থাকবে চারটি করে দল। সেখান থেকে প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সেমিফাইনালে। এরপর হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল।
আয়োজক ভারত-শ্রীলঙ্কার পাশাপাশি আপনাআপনি ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা সাত দল আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে সুযোগ পেয়েছে নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান ও আয়ারল্যান্ড। বাছাইপর্ব থেকে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে জিম্বাবুয়ে, নেপাল, কানাডা, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।