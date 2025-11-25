অঙ্কনকে কেন নেওয়া হয়েছে, জানেন না রাজ্জাক

কাতারে পরশু রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ টুর্নামেন্ট শেষ হয়েছে। কাতারে ফাইনালের আগেই বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ পাওয়ার খবর পেলেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। কেন তাঁকে আয়ারল্যান্ড সিরিজের দলে নেওয়া হয়েছে, সেটা জানা নেই আবদুর রাজ্জাকের কাছে।
বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হয়ে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে ৫ ম্যাচে ১২ গড় ও ৭৬.৫৯ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ৩৬ রান। পাকিস্তান শাহিনসের বিপক্ষে পরশু রাতে ফাইনালে রানের খাতা খোলার আগেই আউট হয়েছেন। শূন্য রানে আউট হওয়ার চেয়েও রিভার্স সুইপ খেলতে গিয়ে যেভাবে এলবিডব্লু হয়েছেন, সেটা খুবই দৃষ্টিকটু। আজ হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আবদুর রাজ্জাকের কাছে সাংবাদিকেরা জানতে চেয়েছেন টি-টোয়েন্টি দলে অঙ্কনের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে। আয়ারল্যান্ড সিরিজে টিম ডিরেক্টরের দায়িত্বে থাকা রাজ্জাক বলেন, ‘এটা নির্বাচকেরা চিন্তা করেছেন। তারা সুযোগ দিয়েছেন। এখানে আসার পরের ব্যাপারটা বলতে পারেন আমার কাছে। আমি সেটা বলতে পারব না।’
বাংলাদেশে আসার আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি সিরিজ হেরেছিল নেপালের কাছে। সেই উইন্ডিজ ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশকে। ওয়ানডে সিরিজ ২-১ ব্যবধানে বাংলাদেশ জিতেছে ঠিকই। তবে যে ম্যাচটা বাংলাদেশ সুপার ওভারে হেরেছে, সেটা অবশ্যই জেতা উচিত ছিল। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগে রাজ্জাক কথা বলেছেন উইন্ডিজ সিরিজ প্রসঙ্গেও, ‘ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুইটা সিরিজের একটা জিতেছি। আরেকটা হেরেছি। মোটামুটি হয়েছে। দুইটা জিতলেই ভালো হতো। এই সিরিজেও (আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ) আমাদের লক্ষ্য থাকবে যে সিরিজটা নিশ্চিত করা।’
শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, আফগানিস্তান—টানা চার সিরিজ জয়ের পর সংখ্যাটাকে পাঁচে নেওয়ার সুযোগ এসেছিল বাংলাদেশের কাছে। কিন্তু ব্যাটারদের ব্যর্থতায় বাংলাদেশ জিততে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স নিয়ে রাজ্জাক আজ বিমানবন্দরে বলেন, ‘আমাদের বেশির ভাগ টি-টোয়েন্টি সিরিজই আমরা জিতেছি। কোনো না কোনোভাবে তো দল জিতেছে। জিতলে তাহলে খারাপ কীভাবে বলব? খারাপ কেন বলছেন? আমার কাছে সেরকম মনে হয়নি। তবে এটা মোমেন্টামের খেলা যেহেতু। যে দলের কাছে মোমেন্টাম বেশি থাকবে, তারাই জেতে। আমরা চেষ্টা করব মোমেন্টাম নিজেদের কাছে ধরে রাখার।’
মিরপুরের চেয়ে সিলেট-চট্টগ্রামের উইকেট তুলনামূলক ব্যাটিং বান্ধব হয়ে থাকে।পরশু চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে শুরু হবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। চট্টগ্রামের উইকেট কেমন হতে পারে, এই প্রশ্নের উত্তরে রাজ্জাক বলেন, ‘ভাই এখনো উইকেটই দেখিনি। কীভাবে বলব? আমরা মাত্র যাচ্ছি। এটা তো বলা মুশকিল। জেতার জন্য যে রান করা দরকার, সে রানই করা হবে ইনশা আল্লাহ।’
আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্যই মোহাম্মদ আশরাফুলকে বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সদ্য সমাপ্ত টেস্ট সিরিজে বাংলাদেশ ২-০ ব্যবধানে আয়ারল্যান্ডকে ধবলধোলাই করেছে। সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে যে এক ইনিংস ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছিল, বাংলাদেশ ৮ উইকেটে ৫৮৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করেছিল। মাহমুদুল হাসান জয় (১৭১), শান্ত (১০০) সেঞ্চুরি করেছিলেন। মিরপুরে এবার দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করেন মুশফিকুর রহিম (১০৬) ও লিটন দাস (১২৮)। বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে করেছে ৪৭৬ রান। ২১১ রানে এগিয়ে থাকার পরও ফের দ্বিতীয় ইনিংসে স্বাগতিকেরা ব্যাটিং করেছে। এবার তারা ৪ উইকেটে ২৯৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করে।
রাজ্জাকের মতে এক সিরিজ দেখে কারও সম্পর্কে মন্তব্য করা ঠিক না। আশরাফুলকে নিয়ে রাজ্জাক বলেন,‘আশরাফুলের অভিজ্ঞতার কথা বললে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। স্বাভাবিকভাবেই একটা সিরিজ মানে এই অল্প সময়ের মধ্যে বলাও মুশকিল। কী ইমপ্যাক্ট পড়ছে, অনেক সময় পর বোঝা যায়। হুট করে যে কাউকে নিয়ে মন্তব্য করে দেওয়া একটু মুশকিল। টেকনিকের থেকে ট্যাকটিকসের ব্যাপারটা হয়তো বেশি খাটাচ্ছে। আমি সব সময় দেখি ব্যাটারদের কাছাকাছি সে থাকে। অনুশীলনে এমনকি খেলার সময়ও কথা বলছে। আমার কাছে মনে হয় ইতিবাচক ইমপ্যাক্ট পড়বে ইনশা আল্লাহ।’
আয়ারল্যান্ড সিরিজেই রাজ্জাক টিম ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁকে দেওয়া হয়েছে নারী বিভাগের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব। তিনি হাই পারফরম্যান্স ইউনিটের (এইচপি) প্রধানের দায়িত্বও পালন করবেন। এদিকে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ খেলে মাঝরাতে দেশে ফিরেছেন অঙ্কন। এবার তাঁকে চলে যেতে হবে চট্টগ্রামে আইরিশদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে। বাংলাদেশের হয়ে ১ টেস্ট ও ৩ ওয়ানডে খেলেছেন তিনি।