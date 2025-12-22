বিপিএল শুরুর আগমুহূর্তে বিধ্বংসী ওপেনারকে দলে নিল নোয়াখালী

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) নাম লিখিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। নিজেদের প্রথম পর্বেই শিরোপার লড়াইয়ে নামতে প্রস্তুত তারা। সেই লক্ষ্যে স্কোয়াডে ভেড়াচ্ছে দারুণ সব ক্রিকেটারকে। সবশেষ সেদিকুল্লাহ আতালকে দলে নিয়েছে নোয়াখালী।
নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আতালের একটি ছবি পোস্ট করেছে নোয়াখালী। ক্যাপশনে লিখেছে, ‘কাবুল থেকে নায়াখালী। তরুণ আফগান ওপেনার সেদিকুল্লাহ অতল নোয়াখালী এক্সপ্রেসে যোগ দিয়েছেন। নোয়াখাইল্লারা, খুশি নি…?’
২০২৩ সালের মার্চে পাকিস্তানের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয় আতালের। জাতীয় দলের হয়ে এখন পর্যন্ত খেলা ২২ ম্যাচে ১১৭.৭৯ স্ট্রাইকরেটে ব্যাট হাতে করেছে ৪৭০ রান। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৮৩ ম্যাচের ৮২ ইনিংসে করেছেন ২৫৪৯ রান। স্ট্রাইকরেট ১৩৫.০৮। ব্যাটিং গড় ৩৩.৫৩।
ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে পরিচিত মুখ আতাল। আইপিএল, আইএল টি-টোয়েন্টি এবং এসএ টি-টোয়েন্টি খেলার অভিজ্ঞতা আছে ২৪ বছর বয়সী ব্যাটারের। এবার প্রথমবারের মতো বিপিএল খেলতে আসবেন তিনি।
সিলেট স্ট্রাইকার্স-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচে দিয়ে ২৬ ডিসেম্বর বিপিএল শুরু হবে। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে চিটাগং চ্যালেঞ্জার্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে নোয়াখালী। পর দিন সিলেটের বিপক্ষে খেলতে নামবে জাকের আলী, হাসান মাহমুদরা।
নোয়াখালী এক্সপ্রেসের স্কোয়াড: হাসান মাহমুদ, সৌম্য সরকার, কুশল মেন্ডিস, জনসন চার্লস, সেদিকউল্লাহ আতাল, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, জাকের আলী অনিক, হাবিবুর রহমান সোহান, মুশফিক হাসান, শাহাদাত হোসেন দিপু, রেজাউর রহমান রাজা, নাজমুল ইসলাম অপু, আবু হাসিম, মেহেদী হাসান রানা, সৈকত আলী, সাব্বির হোসেন, রহমতউল্লাহ আলী, ইহসানউল্লাহ খান, হায়দার আলী, মাজ সাদাকাত, জহির খান, মোহাম্মদ নবী, ইবরার আহমেদ ও বিলাল সামি।