লিটনদের সিরিজে আম্পায়ার জেসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজে আম্পায়ার সাথিরা জাকির জেসি। ছবি: ফাইল ছবি

সিলেটে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজ শুরু হচ্ছে ৩০ আগস্ট। ডাচদের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজটা বাংলাদেশ দলের এশিয়া কাপের প্রস্তুতি হলেও এটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে বাংলাদেশের নারী আম্পায়ারিংয়ের জন্য। জাতীয় পুরুষ দলের কোনো আন্তর্জাতিক সিরিজে প্রথমবারের মতো নারী আম্পায়ার হিসেবে দেখা যেতে পারে সাথিরা জাকির জেসির সৌজন্যে।

২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে জেসির আম্পায়ার হিসেবে সুযোগ পাওয়ার সংবাদ আগেই মিলেছে। বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে আম্পায়ারিং করার আগে জেসিকে চাপের ম্যাচে আম্পায়ারিংয়ে অভ্যস্ত করতে ছেলেদের এই সিরিজটি বেছে নিতে চাইছে বিসিবি। বিসিবির আম্পায়ার বিভাগের প্রধান ইফতেখার রহমান মিঠু গতকাল আজকের পত্রিকাকে বলেছেন, ‘জেসি তো বিশ্বকাপে যাবে। টিভি আম্পায়ার হিসেবে একটা সুযোগ করে দেওয়ার চিন্তা করছি। ছেলেদের প্রেশার গেমে সুযোগ দিচ্ছি। আমাদের মেয়েদের আম্পায়ারিংয়ে দুই-আড়াই বছরে অনেক উন্নতি হয়েছে, তাদের আরও বেশি সমর্থন করা উচিত।’

নেদারল্যান্ডস সিরিজের আগে বাংলাদেশের সাত আম্পায়ার যাচ্ছেন শ্রীলঙ্কায়, আইসিসির প্রশিক্ষণে অংশ নিতে। প্রশিক্ষণ চলবে ২৪ থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত।

