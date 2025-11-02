হোম > খেলা > ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়ে উইলিয়ামসন, এখন নতুনদের সুযোগ করে দেওয়ার সময়

ক্রীড়া ডেস্ক    

আপাতত বাকি দুই সংস্করণে খেলা চালিয়ে যাবেন তারকা ব্যাটার। ছবি: এক্স

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিলেন কেইন উইলিয়ামসন। এক বিবৃতিতে তারকা ব্যাটার নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মূলত তরুণদের সুযোগ করে দিতেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক এই অধিনায়ক।

উইলিয়ামসনের নেতৃত্বে একটি টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছে নিউজিল্যান্ড। এছাড়া দুটি বিশ্বকাপের শেষ চারেও খেলেছে ব্ল্যাক ক্যাপসরা। টি–টোয়েন্টি থেকে অবসর নিলেও জাতীয় দলের জার্সিতে ওয়ানডে ও টেস্ট চালিয়ে যাবেন তিনি।

বিবৃতিত উইলিয়ামসন বলেন, ‘নিউজিল্যান্ড দলের অংশ হতে পারা বরাবরই আমার জন্য দারুণ এক অভিজ্ঞতা। এখন সময় হয়েছে নতুনদের সুযোগ করে দেওয়ার। এই দলটাতে বেশকিছু তরুণ প্রতিভাবান ক্রিকেটার আছে। তাঁদের নেতৃত্বে আছে মিচেল সান্টনারের মতো একজন। দলের বাইরে থাকলেও তাদের জন্য আমার শুভকামনা থাকবে।’

আপাতত বাকি দুই সংস্করণে নিজের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে চান উইলিয়ামসন, ‘নিউজিল্যান্ড দল আমার হৃদয়ের অংশ। এই দল থেকে আমি যে সমর্থন পেয়েছি তাতে আমি সব সময় কৃতজ্ঞ থাকব। আমি টেস্ট ও ওয়ানডে নিয়ে এখনও খোলা মনে সিদ্ধান্ত নিতে চাই।’

উইলিয়ামসনের অধীনে ২০২৪ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেছে নিউজিল্যান্ড। এরপর দেশের হয়ে এই সংস্করণে আর কোনো ম্যাচ খেলেননি ডানহাতি ব্যাটার। বিরতি কাটিয়ে সম্প্রতি দলে ফিরেছেন। ২০২৬ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও তাঁল মতো একজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে নিশ্চিতভাবেই দলে রাখত নিউজিল্যান্ড। কিন্তু তার আগেই বিদায় বলে দিলেন উইলিয়ামসন।

২০১১ সালের অক্টোবরে হারারেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি অভিষেক হয় উইলিয়ামসনের। ৯৩ ম্যাচের ৯০ ইনিংসে ব্যাট হাতে তাঁর সংগ্রহ ২৫৭৫ রান। স্ট্রাইকরেট ১২৩.০৮, ব্যাটিং গড় ৩৩.৪৪। ফিফটি করেছেন ১৮টি।

সম্পর্কিত

২০২৭ সাল পর্যন্ত শান্তই টেস্ট অধিনায়ক

দুই সেঞ্চুরিতে বড় সংগ্রহের পথে ময়মনসিংহ

নারিনকে সরিয়ে হোল্ডারকে নেতৃত্ব দিল নাইট রাইডার্স

ইংল্যান্ডকে ধবলধোলাই করে ৪২ বছর আগের স্মৃতি ফেরাল নিউজিল্যান্ড

ভারতের ‘হুমকি’, দুই দিনের মধ্যে এশিয়া কাপের ট্রফি বুঝিয়ে দিতে হবে

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন আইয়ার, ভারত ফিরবেন কবে

জাকেরের 'চুইংগাম ইস্যু'কে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ মনে করেন আসিফ

রোহিতকে পেছনে ফেলে বাবর এখন টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানের মালিক

‘ভুয়া-ভুয়া’ বলায় বাংলাদেশি দর্শকদের প্রতি ক্ষুব্ধ স্যামি

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা অলিখিত ফাইনাল দেখবেন কীভাবে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা