বিশ্বকাপে নামিবিয়া, অপেক্ষায় জিম্বাবুয়ে-কেনিয়া

টানা চতুর্থবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নাম লেখাল নামিবিয়া। আফ্রিকান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রথম সেমিফাইনালে আজ তানজানিয়াকে ৬৩ রানে হারিয়েছে তারা। অলরাউন্ড নৈপুণ্যে ম্যাচ সেরা হন জেজে স্মিট।
হারারেতে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কেনিয়ার বিপক্ষে লড়ছে জিম্বাবুয়ে। টস জিতে ব্যাটিংয়ে নামা কেনিয়াকে ১২২ রানে আটকে দিয়েছে তারা। জয়ী দল ফাইনালে ওঠার পাশাপাশি টিকিট কাটবে বিশ্বকাপেরও।
এর আগে একই ভেন্যুতে তানজানিয়ার আমন্ত্রণে আগে ব্যাটিংয়ে নামে নামিবিয়া। ৬ উইকেটে ১৭৪ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় তারা। ফিফটি করেন অধিনায়ক গেরহার্ড ইরাসমুস ও স্মিট। ইরাসমুস অবশ্য ৪১ বলে ৬ চারে আউট হন ৫৫ রানে। আরও বিধ্বংসী হয়ে স্মিট অপরাজিত থাকেন ৪৩ বলে ১ চার ও ৪ ছক্কায় ৬১ রান করে।
তাড়া করতে নেমে ৮ উইকেটে ১১১ রানে থেমে যায় তানজানিয়ার লড়াই। স্মিটের সঙ্গে মিলে বেন শিকোঙ্গো আগেই ভেঙে দেন ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড। ৪ ওভারে ১৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট শিকার করেন স্মিট। শিকাঙ্গোও পেয়েছেন ৩ উইকেট, বিলিয়েছেন ২১ রান।
২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়ার পর সব আসরেই খেলেছে নামিবিয়া।