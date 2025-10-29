হোম > খেলা > ক্রিকেট

সিরিজে টিকে থাকার লড়াইয়ে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের শেষ দুই টি-টোয়েন্টি জিততে হবে বাংলাদেশকে। ছবি: বিসিবি

চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে পরশু প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ১৬ রানে হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে। সিরিজ জিততে এখন বাংলাদেশের শেষ দুই ম্যাচ জিততে হবে। চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। এদিকে হ্যামিল্টনের সেডন পার্কে নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ওয়ানডে শেষের পর্যায়ে। অস্ট্রেলিয়া-ভারত পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। মেয়েদের বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি

দ্বিতীয় ওয়ানডে

নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড

সকাল ৭টা

সরাসরি

সনি টেন ১

প্রথম টি-টোয়েন্টি

অস্ট্রেলিয়া-ভারত

বেলা ২টা ১৫ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

প্রথম সেমিফাইনাল

ভারত-অস্ট্রেলিয়া

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

টেনিস খেলা সরাসরি

প্যারিস মাস্টার্স

রাত ৯টা

সরাসরি

সনি টেন ৫

