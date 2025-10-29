সিরিজে টিকে থাকার লড়াইয়ে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে পরশু প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ১৬ রানে হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে। সিরিজ জিততে এখন বাংলাদেশের শেষ দুই ম্যাচ জিততে হবে। চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। এদিকে হ্যামিল্টনের সেডন পার্কে নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ওয়ানডে শেষের পর্যায়ে। অস্ট্রেলিয়া-ভারত পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। মেয়েদের বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
দ্বিতীয় ওয়ানডে
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড
সকাল ৭টা
সরাসরি
সনি টেন ১
প্রথম টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
প্রথম সেমিফাইনাল
ভারত-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
টেনিস খেলা সরাসরি
প্যারিস মাস্টার্স
রাত ৯টা
সরাসরি
সনি টেন ৫