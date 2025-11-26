অলরাউন্ডারদের সিংহাসনে বসলেন সিকান্দার রাজা

টি-টোয়েন্টি অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠে এসেছেন সিকান্দার রাজা। প্রথমবারের মতো সংক্ষিপ্ত সংস্করণের অলরাউন্ডারদের সিংহাসনে বসলেন জিম্বাবুয়ের এই তারকা ক্রিকেটার। আজ আইসিসি প্রকাশিত টি-টোয়েন্টি অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ উন্নতি করেছেন রাজা।
তাঁর রেটিং পয়েন্ট ২৮৯। রাজা শীর্ষে উঠে আসায় দুইয়ে নেমে গেছেন পাকিস্তানের তরুণ অলরাউন্ডার সাইম আইয়ুব। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ২৬৯। সেরা দশে আরও দুটি পরিবর্তন এসেছে। এক ধাপ উন্নতি করে সাতে উঠে এসেছেন পাকিস্তানের মোহাম্মদ নাওয়াজ। এক ধাপ পিছিয়ে আটে নেমে গেছেন দীপেন্দ্র সিং।
এর আগে গত সেপ্টেম্বরে ওয়ানডে অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠে এসেছিলেন রাজা। পরবর্তীতে তাঁকে হটিয়ে শীর্ষস্থানের দখল নেন আফগানিস্তানের আজমতউল্লাহ ওমরজাই। এই পেস বোলিং অলরাউন্ডারের উথ্থানে বর্তমানে দুইয়ে আছেন রাজা।
টেস্ট ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশিদের মধ্যে সবার ওপরে আছেন মুশফিকুর রহিম। ৭ ধাপ এগিয়ে বর্তমানে ৩০ নম্বরে আছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। মিরপুরে শততম টেস্টে সেঞ্চুরি করেন মুশফিক। সমান ৮ ধাপ উন্নতি করেছেন লিটন দাস ও মুমিনুল হক। তাঁরা আছেন যথাক্রমে ৩৭ ও ৪৬ নম্বরে। বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৪ ধাপ এগিয়ে ১৫ তম স্থানে আছেন তাইজুল ইসলাম।
ড্যারেল মিচেলকে নিচে নামিয়ে ওয়ানডে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করেছেন রোহিত শর্মা। ভারতের সাবেক অধিনায়কের সংগ্রহ ৭৮১ রেটিং পয়েন্ট। ৭৬৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছেন মিচেল। টি-টোয়েন্টি ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে আট ধাপ উন্নতি করে চারে উঠে এসেছেন সাহিবজাদা ফারহান। যথারীতি শীর্ষেই আছেন অভিষেক শর্মা। তার রেটিং পয়েন্ট ৯২০।