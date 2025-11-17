হঠাৎ কেন পাকিস্তান ছাড়ছেন দুই লঙ্কান ক্রিকেটার

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে সিরিজ গতকাল শেষ হলেও দুই দলের ব্যস্ততা যে শেষ হয়নি। এই দুই দল তো বটেই, ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে তাদের সঙ্গে যোগ দেবে জিম্বাবুয়ে। তবে পাকিস্তানের মাঠে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলা হচ্ছে না দুই লঙ্কান ক্রিকেটারের।
চারিথ আসালাঙ্কা ও আসিথা ফার্নান্দো পাকিস্তান ছাড়ছেন বলে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি) আজ এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। অসুস্থতার কারণে এই দুই লঙ্কান ক্রিকেটার দেশে ফিরছেন। সামনের সিরিজের কথা মাথায় রেখে বোর্ড এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের যথাযথ চিকিৎসার দরকার। আসালাঙ্কার অনুপস্থিতিতে পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হতে যাওয়া ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে নেতৃত্ব দেবেন দাসুন শানাকা।
রাওয়ালপিন্ডিতে আগামীকাল পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ। শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ হবে পরশু। এই ত্রিদেশীয় সিরিজের দলে পবন রত্নায়েকেকে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা। একে অপরের সঙ্গে দুইবার করে মুখোমুখি হবে এই সিরিজে। ২২ নভেম্বর মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান। ফাইনাল হবে ২৯ নভেম্বর। সব ম্যাচই বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে। সব ম্যাচেরই ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডি।
শ্রীলঙ্কাকে গতকাল ৬ উইকেটে হারিয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ৩-০ ব্যবধানে জিতেছে পাকিস্তান। তবে লঙ্কানরা যে ম্যাচে ধবলধোলাই হয়েছে, সেই ম্যাচে আসালাঙ্কা-ফার্নান্দোর কেউই খেলেননি। আসালাঙ্কা দুই ওয়ানডে খেলে করেছেন ৩৮ রান। ফার্নান্দো এই সিরিজে ৫.৮৯ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১ উইকেট। দুজনেই সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডের একাদশে ছিলেন। গতকাল তৃতীয় ওয়ানডেতে আসালাঙ্কার পরিবর্তে শ্রীলঙ্কাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন কুশল মেন্ডিস। ১০ ওভারে ৪৭ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র। সিরিজে সর্বোচ্চ ৯ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা হারিস রউফ। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে তাঁর ইকোনমি ৫.৬৮।
বোমা হামলার আতঙ্কে পাকিস্তান ছাড়তে চাইলেও সেটা করতে পারেননি শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা। এসএলসি ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) সমঝোতা করেই লঙ্কান ক্রিকেটারদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মাধ্যমে পাকিস্তানে থাকার ব্যবস্থা করেছিল।আগের সূচি অনুযায়ী ১৭ নভেম্বর শুরু হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ। কিন্তু পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে সিরিজ পিছিয়ে যাওয়ায় পরিবর্তন আসে ত্রিদেশীয় সিরিজের সূচিতেও।