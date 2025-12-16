তাসকিনের সেই বলে আসলে হলোটা কী

আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) পরশু রাতে অভিষেকটা মনঃপূত হয়নি তাসকিন আহমেদের। গতকাল সেই তুলনায় দারুণ বোলিং করেছেন বাংলাদেশের এই অভিজ্ঞ পেসার। তবে সব ছাপিয়ে তাসকিনের সেই বলে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা নজরে এসেছে অনেকের।
শারজায় গত রাতে তাসকিনের শারজা ওয়ারিয়র্স খেলেছে গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষে। ১৭৫ রানের লক্ষ্যে নামা গালফ জায়ান্টসের ইনিংসের তৃতীয় ওভারের ঘটনা। সেই ওভারের চতুর্থ বলে তাসকিনকে সোজা ড্রাইভ করতে যান গালফ জায়ান্টস অধিনায়ক জেমস ভিন্স। ডান দিকে ঝাঁপিয়ে বলটা থামিয়ে তাসকিন দ্রুতই স্ট্রাইকপ্রান্তে থ্রো করেছেন। ভিন্স প্রথমে কয়েক পা এগোলেও দ্রুত তাঁর জায়গায় ফেরত চলে গেছেন। সে সময় তাসকিনের থ্রো করা বল ভিন্সের শরীরে লাগলে শারজা ওয়ারিয়র্স অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ডের আবেদন করে। কিন্তু আম্পায়ারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে শারজা ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক সিকান্দার রাজা আবেদন তুলে নেন।
তাসকিনের যে ওভারে সম্ভাব্য অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ডের আউট থেকে বেঁচে গিয়েছেন ভিন্স, সেই ওভারেই আউট হয়েছেন তিনি (ভিন্স)। তৃতীয় ওভারের শেষ বলে তাসকিনকে তুলে মারতে গিয়ে মিড অফে সিকান্দার রাজার তালুবন্দী হয়েছেন ভিন্স। ৬ বল খেলে অবশ্য কোনো রান করতে পারেননি গালফ জায়ান্টস অধিনায়ক। তাঁর দল হেরেছে ১১ রানে। ম্যাচসেরা হয়েছেন শারজা ওয়ারিয়র্সের পেসার মাথিসা পাতিরানা। ৪ ওভারে ১৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। লঙ্কান এই পেসার এক ওভার মেডেন দিয়েছেন। জনসন চার্লসের ইমপ্যাক্ট সাব হিসেবে নেমে পাতিরানা কাঁপিয়ে দিয়েছেন।
টস হেরে গতকাল আগে ব্যাটিং পাওয়া শারজা ওয়ারিয়র্স ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭৪ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৬৮ রান করেন টম অ্যাবেল। জয়ের লক্ষ্যে নেমে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৬৩ রানে আটকে যায় গালফ জায়ান্টস। তাসকিন এই ম্যাচে ৪ ওভারে ৩৪ রানে নিয়েছেন ১ উইকেট। পাওয়ার প্লের (প্রথম ৬ ওভার) মধ্যেই তিন ওভার বোলিং করে ২৬ রান খরচ করেছেন। ততক্ষণে পেয়েছেন ১ উইকেট। ডেথ ওভারে বাংলাদেশের এই অভিজ্ঞ পেসার মাথা ঠান্ডা রেখে বোলিং করেছেন। গালফ জায়ান্টসের যখন ২ ওভারে ৩২ রান প্রয়োজন, ১৯তম ওভারে তাসকিন দিয়েছেন মাত্র ৮ রান।
তাসকিন শারজা ওয়ারিয়র্সের হয়ে যে দুই ম্যাচ খেলেছেন, দুটিতেই তাঁর দল জিতেছে। পরশু রাতে আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে এমআই এমিরেটসের বিপক্ষে ৪ ওভারে ৩৯ রান দিয়েও কোনো উইকেট পাননি। এমআই এমিরেটস ম্যাচটি হেরেছে ৬ রানে। টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত ৫ ম্যাচে ২ জয় ও ৩ পরাজয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার পাঁচে শারজা ওয়ারিয়র্স। ছয় দলের মধ্যে তলানিতে থাকা আবুধাবি নাইট রাইডার্সের পয়েন্ট ২।