ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে চমক

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য দল দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। দলে জায়গা হয়নি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা শুবমান গিলের। যথারীতি সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বেই সংক্ষিপ্ত ওভারের বিশ্বকাপ খেলবে ভারত। তাঁর ডেপুটি হিসেবে থাকবেন অক্ষর প্যাটেল।
সবশেষ এশিয়া কাপের আগে টি-টোয়েন্টি দলের সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয় গিলকে। কিন্তু ব্যাট হাতে রানখরায় এই সংস্করণের বিশ্বকাপ দলে জায়গা হলো না তাঁর। সবশেষ ১৮ ইনিংসে কোনো ফিফটি করতে পারেননি তারকা ব্যাটার। গিলের পাশাপাশি বাদ পড়েছেন জিতেশ শর্মা। তাঁর বদলি হিসেবে নেওয়া হয়েছে সঞ্জু স্যামসনকে। অভিষেক শর্মার সঙ্গে ওপেনিং করতে দেখা যাবে এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে।
স্যামসনের সঙ্গে ফেরানো হয়েছে ইশান কিশানকেও। এর আগে সবশেষ ২০২৩ সালের নভেম্বরে ভারতের জার্সিতে খেলেছেন এই তরুণ ব্যাটার। ২৫ মাস পর ফেরানো হলো তাঁকে। সদ্য শেষ হওয়া সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে দারুণ ব্যাটিং করে দলে ফিরলেন কিশান। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ ৫১৭ রান করেন তিনি।
বোলিং বিভাগে কোনো পরিবর্তন আনেনি ভারত। পেস বিভাগ সামলাবেন জাসপ্রিত বুমরাহ, হর্ষিত রানা ও আর্শদিপ সিং। সঙ্গে থাকছেন কুলদিপ যাদব ও বরুন চক্রবর্তীর মতো তারকা স্পিনার। এছাড়া অলরাউন্ডার ক্যাটাগরিতে প্যাটেল ছাড়াও থাকছেন হার্দিক পান্ডিয়া, শিভম দুবে ও ওয়াশিংটন সুন্দরের মতো পরিচিত মুখ।
লম্বা সময় ধরে ব্যাট হাতে ব্যর্থ হচ্ছেন সূর্য। এরপরও বিশ্বকাপের মতো বড় আসরে তাঁর কাঁধেই নেতৃত্বভার দিয়েছে বিসিসিআইয়ের নির্বাচক প্যানেল। আগামী মাসে নিজেদের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ভারত। সে সিরিজেও একই দল নিয়ে খেলবে স্বাগতিকেরা।
ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ার। প্রথম দিনই যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে মাঠে নামবে স্বাগতিকেরা। 'এ' গ্রুপে তাদের বাকি তিন প্রতিপক্ষ নামিবিয়া, নেদারল্যান্ডস ও পাকিস্তান।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ভারতের স্কোয়াড: সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), ইশান কিশান (উইকেটরক্ষক), বরুণ চক্রবর্তী, শিবম দুবে, হার্দিক পান্ডিয়া, রিঙ্কু সিং, অক্ষর প্যাটেল (সহ–অধিনায়ক), ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, আর্শদীপ সিং, যশপ্রিত বুমরা।