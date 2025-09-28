ফাইনালের আগে ভারত এমনটা কেন করল, জানে না পাকিস্তান

দুই দলের ক্রিকেটারদের করমর্দন না করা, সাহিবজাদা ফারহানের একে-৪৭ উদযাপন, হারিস রউফের ভারতীয় যুদ্ধবিমান দুর্ঘটনার ইঙ্গিত করা—এবারের এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানে তো এসবই। মাঠের ক্রিকেটে লড়াইয়ের ছিটেফোঁটা নেই। কিন্তু অন্যান্য ঘটনায় তাদের ম্যাচ ঘিরে ঠিকই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছে।
৪১ বছরের এশিয়া কাপ ইতিহাসে এবারই প্রথমবারের মতো ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল হচ্ছে। দুবাইয়ে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ফাইনাল বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে। হাইভোল্টেজ ফাইনালের আগে সামাজিক মাধ্যমেও চলছে কথার লড়াই। কিন্তু দুই দলের ক্রিকেটারদের দেখে শ্মশানের নিস্তব্ধতার মতো পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এমনকি ফাইনালের আগে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলী আঘা ট্রফির সামনে দাঁড়িয়ে ছবিও তোলেননি। সূর্যকুমার কেন আসেননি, গতকাল ফাইনালপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে জিজ্ঞেস করা হলে পাকিস্তান অধিনায়ক বলেন, ‘এটা সম্পূর্ণ তাঁর (সূর্যকুমার) সিদ্ধান্ত। তিনি আসবেন কি আসবেন না, তাঁর ইচ্ছা। আমি কিছু বলতে পারব না এখানে।’
১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর—১৪ দিনের ব্যবধানে তিন বার মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-পাকিস্তান। প্রথম দুই ম্যাচে হেসেখেলে জিতেছে ভারত। সুপার ওভারে ভারতের জিততে ১৮.৫ ওভার খেলতে হয়েছে ঠিকই। কিন্তু পাকিস্তানি বোলারদের বেধড়ক পিটিয়ে জয় অনেকটা নিশ্চিত করে ফেলে ভারত। এমনকি শাহিন শাহ আফ্রিদি এবারের এশিয়া কাপে ৯ উইকেট নিলেও ভারতের বিপক্ষে নেই কোনো উইকেট। উপরন্তু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে পাকিস্তানের বাঁহাতি পেসার বোলিং করেছেন ১০.৮ ইকোনমিতে।
দুবাইয়ে আজ ‘হট-ফেবারিট’ হয়ে ভারত খেলতে নামছে ঠিকই। তবে অতীতে দেখা গেছে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফাইনালে ওঠা পাকিস্তান ‘ওস্তাদের মার’ দিয়েছে আসল সময়ে। ভারতের বিপক্ষে ফাইনালের আগে সালমান চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। ফাইনালের আগে সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তান অধিনায়ক বলেন, ‘আমরাই জিতব। নিজেদের সেরাটা জমিয়ে রেখেছি ফাইনালের জন্য। আমরা জানি যদি পুরো ৪০ ওভার নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলতে পারি, তাহলে যেকোনো দলকে আমরা হারাতে পারব।’
এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের ঘটনায় ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক রাজনৈতিকভাবে অনেক উত্তপ্ত। দুই দেশ সামরিক সংঘাতে জড়িয়েছিল। যুদ্ধবিরতি হওয়ার পরও দুই দেশের মধ্যে বৈরিতা এখনো রয়েছে। মাঠের ক্রিকেটেও সেটার প্রভাব পড়েছে। তবু ফাইনালে যখন মুখোমুখি দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী, তখন ভক্ত-সমর্থকদের উন্মাদনা না থেকে কি পারে! ভারতের সবচেয়ে বড় মাল্টিপ্লেক্স কোম্পানি পিভিআর আইনক্সের লিড স্পেশালিস্ট আমের বিজলী ইন্ডিয়া টুডেকে বলেন, ‘১০০-এর বেশি সিনেমা হলে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল। এর আগে ১৪ সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে সিনেমা হলে খেলা দেখানো হয়েছিল। ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ আসন পূর্ণ হয়েছিল তখন।’
এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) ও আইটিডব্লিউ-এর সঙ্গে পার্টনারশিপ রয়েছে পিভিআর আইনক্সের। আজ ভারত-পাকিস্তান এশিয়া কাপ ফাইনালের মতো উপলক্ষটা কাজে লাগাতে চাচ্ছে পিভিআর আইনক্স। এর আগে ভারত এশিয়া কাপ জিতেছে ৮ বার। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ছয় ও দুইবার।