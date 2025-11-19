সুযোগ পেয়েও দলকে জেতাতে পারলেন না সাইফ

সবশেষ এশিয়া কাপ থেকে বাংলাদেশের ব্যাটিং ভরসায় পরিণত হয়েছেন সাইফ হাসান। কিছু ম্যাচ জয়ী ইনিংস খেলে ভক্তদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন এই ডানহাতি ব্যাটার। আরও একবার জয়ের নায়ক হওয়ার সুযোগ ছিল তাঁর সামনে। সে সুযোগ কাজে লাগাতে পারলেন না তিনি। সাইফ দল জেতাতে না পারলেও বল হাতে দুর্দান্ত ছিলেন আরেক বাংলাদেশি ক্রিকেটার তাসকিন আহমেদ।
আবুধাবি টি-টেন লিগে নর্দান ওয়ারিয়র্সের কাছে ৪ রানে হেরেছে অ্যাসপিন স্ট্যালিয়নস। ১১৫ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে স্ট্যালিয়নসের ইনিংস থেমেছে ১১০ রানে। জয়ের সমীকরণ হাতের নাগালেই ছিল তাদের। শেষ ৬ বলে করতে হতো মাত্র ৮ রান। ভরসা ছিল সাইফ ক্রিজে থাকায়। হতাশ করেছেন এই ব্যাটার।
নর্দান অধিনায়ক শাহনেওয়াজ দাহানির করা প্রথম বলে সিঙ্গেল নেন সাইফ। তৃতীয় বলে স্ট্রাইকে ফিরে তুলে মারতে গিয়ে ক্যাচ আউট হন। ১১ বলে ১৫ রান করে প্যাভিলিয়নের পথ ধরেন তিনি। সাইফের বিদায়ের পর তাইমাল মিলস, স্যাম বিলিংসরাও দল জিতিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেননি।
শেষ ওভারে দুর্দান্ত বোলিং করেন দাহানি। মাত্র ৩ রান খরচায় ২ উইকেট নেন তিনি। অধিনায়কের সমান ২ উইকেট নেন তাসকিন। ২ ওভারে ঢাকা এক্সপ্রেস দেন ২১ রান। দ্বিতীয় ওভারে বোলিংয়ে এসে আন্দ্রে ফ্লেচারকে বোল্ড করেন তাসকিন। নবম ওভারে আভিস্কা ফার্নান্দোকে বিদায় করেন তিনি।
টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই হজরতউল্লাহ জাজাইকে হারায় নর্দান। দ্বিতীয় উইকেটে ১০৩ রান যোগ করেন কলিন মুনরো ও জনসন চার্লস। ৩৪ বলে চারটি করে চার ও ছক্কায় ৫৫ রান করেন চার্লস। মুনরোর অবদান ৩৮ রান।