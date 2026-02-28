লজ্জার রেকর্ড গড়া বাটলারই ব্রুকের কাছে ‘সর্বকালের সেরা’

ব্যাট হাতে খুবই বাজে সময় পার করছেন জস বাটলার। গতকাল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে গড়েছেন টি-টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ ডাকের বিব্রতকর রেকর্ড। এরপরও ৩৫ বছর বয়সী ব্যাটারেই আস্থা রাখছেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। তাঁর কাছে এই সংস্করণে ইংলিশ ক্রিকেটারদের মধ্যে বাটলার সর্বকালের সেরা।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে নিজেদের সবশেষ ম্যাচে গতকাল নিউজিল্যান্ডকে ৪ উইকেট হারিয়েছে ইংল্যান্ড। এদিন রানের খাতা খোলার আগেই সাজঘরে ফেরেন বাটলার। ইংল্যান্ডের হয়ে এই সংস্করণে এটা তাঁর দশম ডাক। লুক রাইট এবং মঈন আলীকে পেছনে ফেলে দেশের হয়ে সর্বোচ্চ ডাকের মালিক এখন বাটলার।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শুরুতে ভালো করার প্রয়াস দেখিয়েছিলেন বাটলার। প্রথম দুই ম্যাচে খেলেছেন ২৬ ও ২১ রানের ইনিংস। এরপর টানা চার ইনিংসে আউট হয়েছেন এক অঙ্কের কোটায়। সবশেষ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে শূন্য রানে আউট হয়ে তো লজ্জার রেকর্ডই গড়লেন। ইংল্যান্ডের হয়ে সবশেষ ১৪ টি-টোয়েন্টি ইনিংসে ফিফটির দেখা পাননি। তবে সামগ্রিক পরিসংখ্যানের বিচারে সবার ওপরে বাটলার। এই সংস্করণে ৪০১২ রান করে বাকিদের ধরাছোঁয়ার বাইরে এই ব্যাটার। আড়াই হাজার রানও করতে পারেননি ইংল্যান্ডের আর কোনো ব্যাটার।
সময়টা খারাপ গেলেও তাই বাটলারের ওপর আস্থা রাখছেন ব্রুক। যেকোনো দিন সাবেক অধিনায়ক জ্বলে ওঠতে পারেন বলেই বিশ্বাস তাঁর। ব্রুক বলেন, ‘তাকে (জস বাটলার) নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। আমি সেদিন বলেছি সে ইংল্যান্ডের হয়ে দেড়শ (১৫৪) ম্যাচ খেলেছেন। তাই তাকে নিয়ে আলোচনা এড়িয়ে যাওয়া উচিত। এই খেলাটা যারা খেলেছেন তাদের মধ্যে (ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের মধ্যে) বাটলার সম্ভবত সাদা বলের ক্রিকেটে সর্বকালের সেরা।’
বাটলারের ফর্মে ফেরার অপেক্ষায় ব্রুক, ‘বাটলারের জন্য সময়টা খারাপ যাচ্ছে। তবে গোটা বিশ্বের সবার জন্যই এটুকু রোমাঞ্চকর যে, পরের দুই ম্যাচে তিনি কী করতে পারেন। অবশ্যই তিনি তেতে আছেন এবং মাঠে নেমে সবাইকে নিজের জাত দেখাতে চান। দেড়শ ম্যাচে তার গড় ৩৪ (৩৩.৭৭) এবং স্ট্রাইক রেট ১৪৫ (১৪৭.৭৭)। সে অসাধারণ এক ক্রিকেটার এবং আমার কোনো সংশয়ই নেই যে, সে মাঠে নেমে ভালো করবে।’