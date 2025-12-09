প্রেমিকার অপ্রস্তুত অবস্থার ছবি তোলায় ক্ষুব্ধ পান্ডিয়া

সম্প্রতি বান্দ্রার একটি রেস্তোরাঁ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার সময় হার্দিক পান্ডিয়ার বান্ধবী মাহিকা শর্মার অপ্রস্তুত অবস্থার ছবি তোলেন পাপারাজ্জিরা। বিষয়টি মোটেও ভালোভাবে নেননি তারকা অলরাউন্ডার। পাপারাজ্জিদের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি।
পাপারাজ্জিদের কাজ হলো অভিনেতা, গায়ক, ক্রীড়াবিদ বা অন্য কোনো তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন, তাদের অজান্তে বা অপ্রস্তুত মুহূর্তের ছবি তোলা এবং এবং সেগুলো ট্যাবলয়েড বা সংবাদপত্রে বিক্রি করা। তবে পেশার বিষয়টি একপাশে রেখে পাপারাজ্জিরা সীমা অতিক্রম করা করার অনুরোধ করেছেন হার্দিক।
ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে হার্দিক লিখেছেন, ‘আমি বুঝতে পারি যে জনসাধারণের চোখে বেঁচে থাকার সাথে সাথে মনোযোগ এবং যাচাই-বাছাই করা হয়। এটি আমার নির্বাচিত জীবনেরই অংশ। কিন্তু মাহিকার সঙ্গে এমন কিছু ঘটেছে যেটা সীমা অতিক্রম করেছে। মাহিকা বান্দ্রার একটি রেস্তোরাঁয় সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। ঠিক তখনই পাপারাজ্জিরা তাঁকে এমন একটি কোণ থেকে ছবি তোলার সিদ্ধান্ত নেন যেখান থেকে কোনো মহিলার ছবি তোলার যোগ্য নয়। এমন একটি ব্যক্তিগত মুহূর্ত সস্তা চাঞ্চল্যকর হয়ে ওঠে।’
নারীদের সম্মান বজায় রেখে ছবি তোলার পরামর্শ দিয়েছেন হার্দিক, ‘এই ছবি শিরোনামে এসেছে কিনা বা কে তুলেছে সেটা আসল কথা নয়। এটা মৌলিক সম্মানের বিষয়। নারীদের মর্যাদা প্রাপ্য। সবাই একটা সীমার মধ্যে থাকে। প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রমকারী গণমাধ্যমকর্মী ভাইদের বলছি–আমি আপনাদের সকলের প্রচেষ্টাকে সম্মান করি এবং সর্বদা সহযোগিতা করি। তাই আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি, দয়া করে আরও একটু সচেতন থাকুন। সবকিছু করার দরকার নেই। প্রতিটি কোণ বিবেচনায় এনে ছবি তোলার দরকার নেই। আসুন এই খেলায় কিছুটা মানবতা বজায় রাখি। ধন্যবাদ।’
হার্দিক কিছুদিন আগে মডেল এবং যোগ প্রশিক্ষক মাহিকার সাথে নতুন সম্পর্কের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেদের কথোপকথন এবং শেয়ার করা বিভিন্ন ভিডিওর মাধ্যমে মাহিকার সঙ্গে প্রেমের বিষয়টি সামনে আনেন ভারতীয় ক্রিকেটার। প্রাথমিক জল্পনা-কল্পনার পর গত অক্টোবরে ৩২ তম জন্মদিনের আগে প্রেমিকার সঙ্গে সমুদ্র সৈকতে ছুটি কাটানো এবং একসাথে পূজা উদযাপনের ছবি ও ভিডিও পোস্ট করে নিজেদের সম্পর্কের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন হার্দিক।