বিগ ব্যাশে অভিষেকেই ব্যর্থ বাবর আজম

মাত্র ২ রান করেছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক। ছবি: এক্স

বিগ ব্যাশ লিগে অভিষেকের অপেক্ষা ফুরাল বাবর আজমের। অস্ট্রেলিয়ার এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের ২০২৫ সালের আসরের উদ্বোধনী ম্যাচেই অভিষেক হলো পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়কের। তবে দারুণ ব্যাটিংয়ে অভিষেক স্মরণীয় করে রাখার পরিবর্তে হতাশা উপহার দিলেন বাবর।

বিগ ব্যাশের নতুন আসরে সিডনি সিক্সার্সের হয়ে খেলবেন বাবর–সেটা আগেই জানা গেছে। উদ্বোধনী ম্যাচে পার্থ স্করর্চার্সের বিপক্ষে মাঠে নামে সিডনি। পার্থের অপটাস স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাট করতে নামে সফরকারী দল। বৃষ্টি নামায় ম্যাচের আয়ু কমিয়ে ১১ ওভারে নামিয়ে আনা হয়। পুনঃনির্ধারিত ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১১৩ রান তোলে সিডনি।

ড্যানিয়েল হিউজের সঙ্গে ওপেনিং করতে নামেন বাবর। শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি সিডনির। অ্যারন হার্ডির করা ইনিংসের প্রথম ওভারেই কোপার কনোলির হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন হিউজ। কোনো রান করতে পারেননি তিনি। তৃতীয় ওভারে বাবর ফিরলে চাপ বাড়ে অতিথিদের। ব্রডি কাউচের বলে লরি ইভান্সের হাতে ধরা পড়ার আগে মাত্র ২ রান করেন তারকা ব্যাটার। ৫ বল খেলেন তিনি।

দলীয় ৩৬ রানে অধিনায়ক ময়জেজ হেনরিকসের উইকেট হারায় সিডনি। শুরুর ধাক্কা সামলে সফরকারীরা বড় পুঁজি পেয়েছে মূলত জ্যাক এডওয়ার্ডস ও জ্যাক ফিলিপের ব্যাটিং ঝড়ে। ২১ বলে ৬ চার ও ২ ছক্কায় ৪৬ রান করেন এডওয়ার্ডস। ১৮ বলে ২৮ রান এনে দেন ফিলিপে। লাচলান শর ব্যাট থেকে আসে ১৯ রান। জবাবে কনোলির ফিফটিতে জয়ের পথেই আছে পার্থ।

