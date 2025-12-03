আইসিসির সুখবর পেলেন মোস্তাফিজ-ইমনরা, তামিম-লিটনের অবনতি

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গতকাল চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ৮ উইকেটের দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টি জেতার পর র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের। যাঁদের মধ্যে বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমান আট নম্বরে অবস্থান করছেন।
আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে কৃপণ বোলিং করলেও কোনো উইকেট পাননি মোস্তাফিজ। চট্টগ্রামে গতকাল তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৩ ওভারে ১১ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। বাংলাদেশের ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিততে তাঁর এই বোলিং অসাধারণ অবদান রেখেছে। বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের পর আজ সাপ্তাহিক র্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। হালনাগাদের পর ২ ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন আট নম্বরে উঠে এসেছেন মোস্তাফিজ। বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারের রেটিং পয়েন্ট ৬৬৫।
মোস্তাফিজের মতো উন্নতি হয়েছে শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, তাওহীদ হৃদয়, পারভেজ হোসেন ইমনদেরও। টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ১৪, ১৯ ও ২৫ নম্বরে অবস্থান করছেন শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন ও নাসুম আহমেদ। মেহেদী এগিয়েছেন তিন ধাপ। রিশাদ ও নাসুম পাঁচ ধাপ করে এগিয়েছেন। মেহেদী, রিশাদ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে চারটি করে উইকেট নিয়েছেন। মেহেদী পেয়েছেন সিরিজসেরার পুরস্কার। নাসুমের সমান ৫৯৭ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে যৌথভাবে ২৫ নম্বরে রবি বিষ্ণুই। নাসুম এগোলেও বিষ্ণুই এক ধাপ পিছিয়েছেন। টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ২১ ধাপ এগিয়ে ৩৮ নম্বরে পারভেজ হোসেন ইমন। পাঁচ ধাপ এগিয়ে ৪২ নম্বরে অবস্থান করছেন তাওহীদ হৃদয়। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে সর্বোচ্চ ৮৯ রান করেছেন হৃদয়।
হৃদয়ের সমান ৫৩৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৪২ নম্বরে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। তবে ম্যাক্সওয়েল দুই ধাপ পিছিয়েছেন। টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৪৪ নম্বরে অবস্থান করছেন লিটন দাস। তবে বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক দুই ধাপ পিছিয়েছেন। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৫২৩। পিছিয়েছেন তানজিদ হাসান তামিমও। এক ধাপ পিছিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন ১৯ নম্বরে তিনি। গতকাল আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৩৬ বলে ৫৫ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেছেন। ফিল্ডিংয়ে ধরেছেন পাঁচ ক্যাচ। লিটন ও তামিম টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৬৫ ও ৬৪ রান করেছেন।
৭৮০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে আগের মতোই শীর্ষে ভারতের বরুণ চক্রবর্তী। দুই ও তিনে থাকা জ্যাকব ডাফি ও রশিদ খানের রেটিং পয়েন্ট ৬৯৯ ও ৬৯৪। তাঁদেরও অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। চার ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে চার নম্বরে এখন আবরার আহমেদ। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৯১। দুই ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন ১১ নম্বরে আবরারের সতীর্থ মোহাম্মদ নাওয়াজ। শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান-জিম্বাবুয়েকে নিয়ে হওয়া ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে ফাইনালসেরা, সিরিজসেরা দুটি পুরস্কারই পেয়েছেন তিনি। ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে সর্বোচ্চ ১০ উইকেট নিয়েছেন পাকিস্তানের বাঁহাতি স্পিনার।
৯২০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন অভিষেক শর্মা। এক ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠে এসেছেন সাইম আইয়ুব। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ২৯৫। তাতে সিংহাসন খুইয়ে অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিংয়ে দুইয়ে নেমে গেলেন সিকান্দার রাজা। সদ্য পাকিস্তানে শেষ হওয়া ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন রাজা ও সাইম। রাজা এই সিরিজে করেছেন ১৪১ রান। সাইমের ব্যাট থেকে এসেছে ১১৮ রান।