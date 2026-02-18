হোম > খেলা > ক্রিকেট

ট্রফির ওপর পা রাখাটাই কি অভিশাপ হলো অস্ট্রেলিয়ার

টানা দুই হারে বিদায় নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ছবি: ক্রিকইনফো

২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে একটি মাত্র ম্যাচেই হেরেছিল ভারত; সে হারই তাদের জন্য রূপ নিয়েছিল বিষাদে। ফাইনালে আয়োজকদের ৬ উইকেট হারিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরেছিল অস্ট্রেলিয়া। শিরোপা জয়ের পর বিতর্কিত উদযাপন করেন মিচেল মার্শ। ক্রিকেট বিধাতা বোধহয় বিষয়টা মোটেও ভালোভাবে নিতে পারেননি। তার প্রমাণ সবশেষ চারটি আইসিসি টুর্নামেন্টে অজিদের হতাশাজনক পারফরম্যান্স।

ফাইনাল জেতার পর ড্রেসিংরুমে চেয়ারে বসে ট্রফির ওপর পা রেখে উদযাপন করেন মার্শ। সে সময় তাঁর হাতে ছিল বিয়ারের বোতল। এমন একটি ছবি আবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেন মার্শ। তাতেই তুমুল সমালোচনা শুরু হয়। এমন কাণ্ডে মার্শকে তোপ দাগেন ভক্ত-সমর্থক থেকে শুরু করে বর্তমান-সাবেক ক্রিকেটাররা। মার্শকে নিয়ে সে সমালোচনা থেমেছে অনেক আগেই। কিন্তু সে ঘটনার পর থেকে বৈশ্বিক মঞ্চে নিজেদের হারিয়ে খুঁজছে অস্ট্রেলিয়া। গত আড়াই বছরে চারটি আইসিসির টুর্নামেন্ট খেললেও একবারও শিরোপা ঘরে তুলতে পারেনি দলটি।

এই সময়কালে অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ অর্জন ফাইনাল। ২০২৩-২৫ চক্রের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠলেও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে রানার্সআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তাদের। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে তাদের যাত্রা থেমেছে সেমিফাইনাল থেকে; ভারতের কাছে হেরে। এর আগে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তো অস্ট্রেলিয়ার পারফরম্যান্স ছিল আরও বেশি হতাশাজনক। গ্রুপ পর্ব থেকেই বাড়ি ফিরতে হয়েছিল ২০২১ সালের চ্যাম্পিয়নদের।

চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও একই স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে অস্ট্রেলিয়া। গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছে মার্শের দল। আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করলেও জিম্বাবুয়ে ও শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে বাদ পড়ার শঙ্কায় পড়ে যায় তারা। গতকাল জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ডের ম্যাচটি বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার সুপার এইটে ওঠার সব সমীকরণ শেষ হয়েছে।

আরও একবার আইসিসির টুর্নামেন্ট থেকে ব্যর্থ হয়ে ফেরার পর নতুন করে আলোচনায় এসেছে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে মার্শের ওই উদযাপন। নেটিজেনদের মতে, এমন বিতর্কিত উদযাপনই কাল হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার জন্য। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেউ কেউ বলছেন, বিশ্বকাপ ট্রফির প্রতি অসম্মানের ফল পাচ্ছে দলটি। অনেকে আবার আরেকটু বাড়িয়ে বলছেন–অতিরিক্ত অহংকারের কারণেই ভুগতে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াকে। তবে বাকিদের চেয়ে অস্ট্রেলিয়ার এমন দুঃসময়ে বেশি খুশি ভারতীয় ভক্তরা। বিভিন্ন পোস্টের মাধ্যমে নিজেদের খুশির বিষয়টি প্রকাশ করছেন ভারতীয়রা।

