বোর্ডের দায়িত্ব থেকে সরানো হচ্ছে পাকিস্তানি অধিনায়ককে

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে এখনো অবসরে যাননি শান মাসুদ। ক্রিকেট ক্যারিয়ার চলা অবস্থাতেই পেয়ে যান পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) এক বিশেষ দায়িত্ব। শোনা যাচ্ছে পাকিস্তান টেস্ট অধিনায়ককে এই দায়িত্ব থেকে বোর্ড সরিয়ে দিচ্ছে।
পিসিবির আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরামর্শক হিসেবে এ বছরের অক্টোবরে নিয়োগ পেয়েছিলেন তিনি। এবার তাঁকে এই দায়িত্ব থেকে সরানো হচ্ছে বলে সূত্রের বরাতে গতকাল এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও সুপার। সূত্র আরও জানিয়েছে, পিসিবির পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার জন্য দুই মাসে মৌখিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তবে সামনে মাসুদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যস্ত সূচি রয়েছে। একই সঙ্গে দুই দায়িত্ব পালন করা তাঁর জন্য কঠিন হবে বলে পিসিবি ব্যাপারটা খতিয়ে দেখছে।
মাসুদ পিসিবির আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন উসমান ওয়াহলার পরিবর্তে। ওয়াহলা এই দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেছিলেন বলে মাসুদকে দিয়ে সেই শূন্যস্থান পূরণ করা হয়েছিল। পিসিবি নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে মাসুদকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারে পোস্ট করেছিল। সেই পোস্টও মুছে দিয়েছে পিসিবি। এখন মাসুদকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, তাঁর পরিবর্তে কে আসবেন সেটা এখনো জানা যায়নি। এমনকি ওয়াহলা কোন দায়িত্ব পালন করবেন, পিসিবি সেটাও স্পষ্ট করেনি। পাকিস্তান জাতীয় দলের হোম ও অ্যাওয়ে সিরিজের সূচি, পাকিস্তান শাহিনস, অনূর্ধ্ব-১৯, অনূর্ধ্ব-১৬ ও ইমার্জিং টিমের ম্যাচ আয়োজন করতে সূচিসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করাই মূলত পিসিবির আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরামর্শকের দায়িত্ব।
২০২৩ সালের নভেম্বরে পাকিস্তান টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব পেয়েছেন মাসুদ। ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্র পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করবেন তিনি। সাদা বলের ক্রিকেটের চেয়ে তাই টেস্টে নিয়মিত খেলছেন তিনি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবশেষ খেলেছেন মেলবোর্নে ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। ওয়ানডেতে সবশেষ খেলেছেন ঘরের মাঠেই। ২০২৩ সালের ৭ মে করাচিতে সেই ম্যাচে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল নিউজিল্যান্ড। ২০১৩ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪৪ টেস্ট, ৯ ওয়ানডে ও ১৯ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। আগামী বছরের আগস্টে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে পাকিস্তান।