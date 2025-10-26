সান্ত্বনার জয়ের খোঁজে জ্যোতিরা

অনুশীলনে কাল পেসার মারুফা আক্তারকে দেখতেই এগিয়ে এলেন ভারতীয় নারী ক্রিকেট তারকা স্মৃতি মান্ধানা। হাসিঠাট্টায় মেতে উঠলেন দুজনে। সর্পিল সুইং আর নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে এরই মধ্যে নিজেকে চিনিয়েছেন মারুফা। প্রতিপক্ষের প্রতিভাবান পেসারের সঙ্গে কাল আড্ডা দিলেও আজ মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে মারুফার ওপর চড়াও হতে দুবার ভাববেন না স্মৃতি!
বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচটি দিয়ে টুর্নামেন্টের লিগ পর্ব হলেও দুই দল নামবে শুধু আনুষ্ঠানিকতা রক্ষার্থে। প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা, আর ভারত-অস্ট্রেলিয়া খেলবে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ২০ অক্টোবর শ্রীলঙ্কার কাছে ৭ রানে হেরে সেমিফাইনালের দৌড় থেকে ছিটকে যায় বাংলাদেশ। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে গতকাল বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে আসা সোবহানা মোস্তারির কথায় এল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচটি। রোমাঞ্চকর এক ম্যাচে জিততে জিততে হেরে গেছে বাংলাদেশ। মোস্তারি বলেন, ‘শ্রীলঙ্কা ম্যাচ হারের পরের দুই দিন অনেক কঠিন ছিল। গত চার দিন আমরা ঘুমাতে পারিনি। আমাদের ম্যানেজমেন্টও কোনো নেতিবাচক কথা বলছেন না। আগামীকাল (আজ) আমাদের ম্যাচ। সবাই ইতিবাচক।’
৩৩১ ও ৩০৮ রান করে সিরিজে সর্বোচ্চ দুই রানসংগ্রাহক ভারতের দুই ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা ও প্রতীকা রাওয়াল। অস্ট্রেলিয়ার অ্যানাবেল সাদারল্যান্ডের (১৫) পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৪ উইকেট ভারতের দীপ্তি শার্মার। ব্যাটিং, ফিল্ডিং খারাপ হলেও টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের বোলিং দারুণ হয়েছে। লেগ স্পিনার রাবেয়া খান নিয়েছেন ৭ উইকেট। ৬টি করে উইকেট নিয়েছেন স্বর্ণা আক্তার, মারুফা আক্তার ও নাহিদা আক্তার। বাংলাদেশের মেয়েদের মধ্যে ওয়ানডেতে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড স্বর্ণা এই বিশ্বকাপেই করেছেন। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের সঙ্গে বাংলাদেশের সুযোগ ছিল অন্তত ৩টি ম্যাচ জেতার। সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারেননি জ্যোতিরা।