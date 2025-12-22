অধিনায়কের নাম জানাল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স

২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক কে হবেন সেটা নিয়ে ভক্তদের কৌতুহলের কমতি ছিল না। অবশেষে সব কৌতুহল দূর করল পদ্মাপাড়ের ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। নাজমুল হোসেন শান্তর কাঁধে নেতৃত্বের গুরু দায়িত্ব তুলে দিয়েছে রাজশাহী। ফেসবুক পোস্টে দলটি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
নিজেদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে শান্তকে নিয়ে ২১ সেকেন্ডের একটি ভিডিও পোস্ট করেছে রাজশাহী। ক্যাপশনে লিখেছে, ‘নাজমুল হোসেন শান্তকে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর দৃঢ় নেতৃত্বে রাজশাহী আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলা এবং জয়ের দিকে মনোযোগ রেখে সামনে এগিয়ে যাবে। আমাদের অধিনায়ক আমাদের গর্ব।’
শান্ত ছাড়াও রাজশাহীর স্কোয়াডে আছেন মুশফিকুর রহিম, আকবর আলীদের মতো ক্রিকেটার। তাই ফ্র্যাঞ্চাইজিটর নেতৃত্বভার কে পাবেন সেটা জানতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল ভক্তরা। অবশেষে বিপিএল শুরুর চার দিন আগে অধিনায়কের নাম জানাল রাজশাহী। দলটির কোচের দায়িত্বে আছেন হান্নান সরকার।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগামী ২৬ ডিসেম্বর বিপিএল শুরু হবে। উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক সিলেট স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে খেলতে নামবে শান্তরা। টুর্নামেন্ট সামনে রেখে এরই মধ্যে অনুশীলন শুরু করেছে দলটি। আগামীকাল বিকেলে সিলেট যাওয়ার কথা রয়েছে রাজশাহীর ক্রিকেটারদের।
একনজরে রাজশাহীর স্কোয়াড: নাজমুল হোসেন শান্ত, মুশফিকুর রহিম, আকবর আলী, তানজিদ হাসান তামিম, মোহাম্মদ নওয়াজ, সাহেবজাদা ফারহান, তানজিম হাসান সাকিব, ইয়াসির আলী চৌধুরী, রিপন মণ্ডল, জিসান আলম, হাসান মুরাদ, আব্দুল গাফফার সাকলাইন, এসএম মেহরোব হাসান, রবিউল হক, শাখির এইচ শুভ্র, ওয়াসি সিদ্দিক, মোহাম্মদ রুবেল, দুশান হেমন্ত, জাহানদাদ খান, হুসাইন তালাত, সন্দীপ লামিচানে, বিনুরা ফার্নান্দো।