‘কোহলির জন্য রান করা চা বানানোর মতোই সহজ’

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ১৩৫ রানের চোখধাঁধানো ইনিংস উপহার দিয়েছেন বিরাট কোহলি। এই ইনিংস খেলে সাবেক অধিনায়ক প্রমাণ করলেন–এখনো ফুরিয়ে যাননি তিনি। এমন দারুণ ব্যাটিং দেখে কোহলিকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ভারতের সাবেক ব্যাটার বিরেন্দর শেবাগ।
ওয়ানডেতে এটা কোহলির ৫২ তম শতক; ৩ সংস্করণ মিলিয়ে ৮৩ তম। দ্বিতীয় উইকেটে রোহিত শর্মাকে নিয়ে ১৩৬ রানের জুটি গড়েন তিনি। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৩৪৯ রানের পুঁজি পায় ভারত। জবাবে ৩৩২ রানে থামে দক্ষিণ আফ্রিকা। দল জেতানো ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন কোহলি। এই সেঞ্চুরিতে করে ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলার দাবিকে আরও জোরালো করলেন ইতিহাসের সেরা ব্যাটারদের একজন।
কোহলির সবশেষ সেঞ্চুরির পর শেবাগ বলেন, ‘কোহলি আবারও দেখিয়েছে যে তাঁর জন্য রান করা তত সহজ যতটা সহজে আমরা চা বানাই। কোহলি রেকর্ডের পেছনে ছুটছে না, রেকর্ড কোহলির পেছনে ছুটছে। রানের প্রতি তাঁর ক্ষুধা এবং আবেগ আজও একই রয়ে গেছে। রাজা রাজাই থাকেন।’
কোহলির ব্যাটিং নিয়ে ভারতের ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কটক বলেন, ‘আমি কোহলির ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলার কোনো কারণ দেখছি না। সে যেভাবে ব্যাট করছে, এটা অসাধারণ। যেভাবে পারফর্ম করছে, ফিটনেস বজায় রেখেছে তাতে তাঁকে নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলাই ঠিক না।’
লম্বা অভিজ্ঞতার পর এখন আর প্রস্তুতির উপর নির্ভর করেন না কোহলি। ক্রিকেটকে এখন মানসিক বিষয় মনে করেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সেঞ্চুরির পর কোহলি বলেন, ‘আমি কখনই খুব বেশি প্রস্তুতিতে বিশ্বাসী ছিলাম না। ক্রিকেট আমার মানসিক বিষয়। যতক্ষণ মানসিকভাবে অনুভব করি ততক্ষণ আমি ক্রিকেট খেলতে পারি। আমি প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করি। এটার সঙ্গে ক্রিকেটের কোনো সম্পর্ক নেই। এটি আমার জীবনযাত্রার ধরণ।’