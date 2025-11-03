বাংলাদেশ সিরিজের দলে থাকা ক্রিকেটারকে এবার বাদ দিল উইন্ডিজ

ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল। বাংলাদেশ সফরের পর এবার তাদের গন্তব্য নিউজিল্যান্ড। নতুন সিরিজের আগে বাংলাদেশ সিরিজের দলে থাকা এক ক্রিকেটারকে বাদ দিল উইন্ডিজ।
ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই) গত রাতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করেছে। শাই হোপের নেতৃত্বাধীন এই দলে পরিচিত ক্রিকেটাররাই আছেন। বাংলাদেশ সিরিজের দলে থাকা গুড়াকেশ মোতিকে নিউজিল্যান্ড সিরিজে নিল না সিডব্লিউআই। বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ৫.৭৮ ইকোনমিতে নিয়েছিলেন ৪ উইকেট। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলেছিলেন কেবল এক ম্যাচ। কিন্তু এক ওভার বোলিং করে ১১ রান দিয়েও পাননি কোনো উইকেট। এমন পারফরম্যান্সের পর তাঁর বোলিং অ্যাকশন উন্নত করতে সময় দেওয়া হচ্ছে। ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক টি-টোয়েন্টি লিগ শুরুর আগে রয়্যাল স্পোর্টস গ্রুপের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কাজ করবেন।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে চার মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন ফোর্ড। পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া শেষে দলে ফিরেছেন ক্যারিবীয় এই পেসার। জুলাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে কেবল দুটি টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন তিনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জার্সিতে ১৩ ওয়ানডে ও ৮ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ফোর্ড। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২১ ম্যাচে নিয়েছেন ২৫ উইকেট। চমক বলতে এক বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শামার স্প্রিঙ্গারের ফেরা। স্প্রিঙ্গার সবশেষ খেলেছেন গত বছরের অক্টোবরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জার্সিতে দুই টি-টোয়েন্টি খেলে ১২.২৫ ইকোনমিতে ২ উইকেট নিয়েছেন এই পেসার।
নিউজিল্যান্ড সিরিজে উইন্ডিজের ব্যাটিং লাইনআপে শাই হোপের পাশাপাশি ব্র্যান্ডন কিং, আমির জাঙ্গু, আলিক আথানাজ, আকিম আগুস্তে, রভমান পাওয়েল, শারফেন রাদারফোর্ডের মতো তারকারা। রস্টন চেজ, আকিল হোসেন, খারি পিয়েররা সামলাবেন স্পিন বোলিং টুর্নামেন্ট। ব্যাটিংয়েও ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন তাঁরা। অলরাউন্ডার জেসন হোল্ডারের পাশাপাশি পেস বোলিং লাইনআপে থাকছেন জেইডেন সিলস, রোমারিও শেফার্ড, শামার স্প্রিঙ্গাররা। শেফার্ড শুক্রবার চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে হ্যাটট্রিক করেছেন।
৫ নভেম্বর অকল্যান্ডে শুরু হবে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ৬ নভেম্বর এই ভেন্যুতে হবে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ৯ ও ১০ নভেম্বর নেলসনে হবে তৃতীয় ও চতুর্থ টি-টোয়েন্টি। পঞ্চম টি-টোয়েন্টি ডানেডিনে হবে ১৩ নভেম্বর।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল
শাই হোপ (অধিনায়ক), আলিক আথানাজ, আকিম আগুস্তে, রস্টন চেজ, ম্যাথু ফোর্ড, জেসন হোল্ডার, আকিল হোসেন, আমির জাঙ্গু, ব্রেন্ডন কিং, খারি পিয়েরে, রভমান পাওয়েল, শারফান রাদারফোর্ড, জেইডেন সিলস, রোমারিও শেফার্ড, শামার স্প্রিঙ্গার