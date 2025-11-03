হোম > খেলা > ক্রিকেট

বিশ্বকাপ জিতে বিশাল অঙ্কের পুরস্কার পেল ভারত নারী দল

ক্রীড়া ডেস্ক    

ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়েছে ভারত। ছবি: এক্স

ঘোষণা আগেই দিয়ে রেখেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে পারলে হারমানপ্রীত কৌরদের মোটা অঙ্কের পুরস্কার দিতে চেয়েছিল সংস্থাটি। এবার সেই কথা রাখল বিসিসিআই।

ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো মেয়েদের বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। মেয়েরা শিরোপা জেতার পর ৫১ কোটি রুপি পুরস্কার ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার সচিব দেবজিত সাইকিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ৭১ কোটি টাকা। এই অর্থ বিশ্বকাপ জয়ী দলের খেলোয়াড় ছাড়াও কোচ ও স্টাফদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।

এছাড়া বিশ্বকাপ জেতায় আইসিসির কাছ থেকে প্রাইজমানি বাবদ আরও প্রায় ৫৫ কোটি রুপি পাবে ভারত। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ইতিহাসে আগে কোনো দল এতো পরিমাণ অর্থ পুরস্কার পায়নি।

সংবাদমাধ্যমকে সাইকিয়া বলেন, ‘নারী দলের এই সাফল্য পরবর্তী প্রজন্মের ক্রিকেটারদের অনুপ্রেরণা জোগাবে। এটা আমাদের নারী ক্রিকেটের ইতিহাসে দারুণ এক অধ্যায় হয়ে থাকল। এটাকে কেবলই একটা জয় বললে হবে না। এই জয় ভারতের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ বদলে দেবে।’

নভি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্পোর্টস একাডেমিতে আগে ব্যাট করতে নেমে দুই ফিফটিতে ২৯৮ রান তোলে ভারত। ৮৭ রান আসে শেফালি ভার্মার ব্যাট থেকে। দীপ্তি শর্মা করেন ৫৮ রান। জবাবে লরা ভলভার্টের লড়াকু সেঞ্চুরির পরও ২৪৬ রানে অলআউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ১০১ রানের ইনিংস খেলেন ভলভার্ট। ৩৯ রানে ৫ উইকেট নেন দীপ্তি। শেফালির শিকার দুটি। ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন তিনি। সিরিজসেরা নির্বাচিত হয়েছেন দীপ্তি।

সম্পর্কিত

মেয়েদের বিশ্বকাপ জয়ের পর রোহিতের চোখে পানি

‘এর চেয়ে বেশি গর্বিত হতে পারি না’, ভারতের বিশ্বকাপ জয় নিয়ে কোহলি

সালাহ উদ্দীনের বিকল্প খুঁজছে বিসিবি

দক্ষিণ আফ্রিকাকে কাঁদিয়ে ভারতের মেয়েদের বিশ্বজয়

জিম্বাবুয়েকে ধবলধোলাই করল আফগানরা

চ্যাম্পিয়ন হতে ভারতের বিপক্ষে রেকর্ডই গড়তে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের মাঝপথে সূচি পরিবর্তন

বিপিএলে দল পাওয়া হচ্ছে না নোয়াখালী-খুলনার

ভারতের বিপক্ষে ১২৯ মিটার ছক্কা মেরে আলোচনায় অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার

ময়মনসিংহের রানপাহাড়ের দিনে মুমিনুলের আক্ষেপ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা