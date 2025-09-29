হোম > খেলা > ক্রিকেট

রানার্সআপ পাকিস্তানকে নিয়ে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির ব্যঙ্গ-রসাত্মক পোস্ট

ক্রীড়া ডেস্ক    

ভারতের কাছে ৫ উইকেটে হেরে রানার্সআপ হয়েছে পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

একবার নয়, দুইবার নয়, এবারের এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হয়েছে তিনবার। প্রত্যেকবারই জিতেছে ভারত। কিন্তু চিত্রনাট্য একই হলেও কাহিনি তো এত সহজে শেষ হওয়ার নয়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবারের এশিয়া কাপে হয়েছে নানা নাটকীয়তা।

দুবাইয়ে গত রাতে ভারত-পাকিস্তান ফাইনালের দিকে একবার তাকালেই সব স্পষ্ট বোঝা যাবে। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া পাকিস্তানের একটা পর্যায়ে স্কোর ছিল ১২.৪ ওভারে ১ উইকেটে ১১৩ রান। কিন্তু যাদের নামের পাশে আনপ্রেডিক্টেবল ট্যাগ, তাদের ম্যাচে ‘টুইস্ট’ না থাকলে কী করে হয়! ৩৩ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে সালমানের দল ১৯.১ ওভারে ১৪৬ রানে গুটিয়ে গেছে। পাকিস্তানের ব্যাটিং ধস নিয়ে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি পাঞ্জাব কিংস নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে একটি ব্যঙ্গাত্মক রিলস বানিয়েছে। কার্টুনের মতো করা সেই রিলসে দেখা গেছে, এক ব্যক্তি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছেন আর গ্যালারিতে থাকা দর্শকেরা উল্লাস করছেন। পাকিস্তানের একেকটা উইকেট পতনের পর হেঁটে যাওয়া ব্যক্তি যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না—পাঞ্জাব বোঝাতে চেয়েছে এমন কিছু। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্যাপশন দিয়েছে, ‘সময়টাকে পুরোপুরি বদলে দিয়েছি।’

শুধু এই রিলসই নয়, ভারতের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর পাঞ্জাব কিংস একের পর এক পোস্ট দিয়েছে। যার মধ্যে তাদের একটি রিলস সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সেই রিলসে দেখা যাচ্ছে, তিন ভারতীয় ক্রিকেটার আর্শদীপ, জিতেশ শর্মা, হারশিত রানা চোখের ইশারার মতো উদযাপন করছেন আর হাসছেন। তাঁদের সতীর্থ সঞ্জু স্যামসন সেটা দারুণ উপভোগ করেছেন। ভারতীয় ক্রিকেটারদের এই উদযাপন মূলত আবরার আহমেদকে লক্ষ্য করে করা। ১৩তম ওভারের তৃতীয় বলে আবরার আহমেদের বলে তুলে মারতে যান স্যামসন। এজ হওয়া বল ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে তালুবন্দী করেছেন সাহিবজাদা ফারহান। স্যামসনের উইকেট নেওয়ার পর আবরার তাঁর চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে করা উদযাপন ভারতের বিপক্ষে ফাইনালে ফিরিয়ে এনেছেন।

১৪৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারত শুরুতেই বেশ চাপে পড়ে যায়। ৪ ওভারে ৩ উইকেটে ২০ রানে পরিণত হয় সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত। এমন অবস্থায় চতুর্থ উইকেটে সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে ৫০ বলে ৫৭ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন তিলক ভার্মা। তিলক এরপর পঞ্চম উইকেটে শিবম দুবের সঙ্গে ৪০ বলে ৬০ রানের জুটি গড়তে অবদান রেখেছেন। দুবের আউটের পর ব্যাটিংয়ে নেমে নিজের মুখোমুখি হওয়া প্রথম বলে চার মেরে ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করে মাঠ ছাড়েন রিংকু সিং। রিংকু-তিলক এরপর একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন। উদযাপন শুরু হয়ে যায় ভারতীয় ডাগআউটে।

৫৩ বলে ৩ চার ও ৪ ছক্কায় ৬৯ রানে অপরাজিত থেকে শেষ করেছেন তিলক। তিনিই পেয়েছেন ফাইনালের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভারতীয় এই বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘একটু চাপ ছিল। তবে আমি উইকেটে থেকে ম্যাচ শেষ করে আসতে চেয়েছি। মাথা ঠান্ডা রেখে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়ার লক্ষ্য ছিল আমার। স্যামসন যে ইনিংস খেলেছে, সেটা দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দুবের ব্যাটিং আমাকে ও দলের অনেক উপকার করেছে।’ টুর্নামেন্টসেরা পুরস্কার পেয়েছেন সিরিজের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক অভিষেক শর্মা। ৪৪.৮৫ গড় ও ২০০ স্ট্রাইকরেটে করেন ৩১৪ রান। তিন ফিফটি করেছেন এবারের এশিয়া কাপে।

সম্পর্কিত

জাকেরের জায়গায় তাসকিনকে অধিনায়ক ভেবেছিলেন ওয়াসিম আকরাম

‘পাকিস্তানকে নয়, পুরো ক্রিকেটকেই অসম্মান করেছে ভারত’

বিসিবি সভাপতিকে কী পরামর্শ দিলেন ভারতের কোচ

মোদিকে একহাত নিলেন পাকিস্তানের বোর্ডপ্রধান

ভারতের কাছে শিরোপা হাতছাড়া করা হজম করতে পারছে না পাকিস্তান

পাকিস্তানি ক্রিকেটারের উদযাপন নিয়ে কটাক্ষ ভারতীয় ক্রিকেটারদের

ক্রিকেটে বিরল ঘটনা, ট্রফি ছাড়াই ভারতের উদ্‌যাপন

‘তিনে তিন’ করে চ্যাম্পিয়ন ভারত

তাঁর জন্য বাংলাদেশের হয়ে আর খেলতে পারলাম না: সাকিব

‘বিমান ভূপাতিত’ উদ্‌যাপনে রউফকে বুমরার জবাব
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা