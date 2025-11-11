আয়ারল্যান্ডকে শুরুতেই ধাক্কা দিল বাংলাদেশ

সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নি। তবে খেলা শুরু হতে না হতেই ধাক্কা খেয়েছে তাঁর দল। আইরিশদের রানের খাতা খোলার আগেই ধাক্কা দিয়েছেন হাসান মাহমুদ।
ইনিংসের প্রথম ওভারেই হাসান মাহমুদের হাতে বল তুলে দিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। ইনিংসের চতুর্থ বলে অধিনায়ক বলবার্নিকে দারুণ এক ইনসুইংগারে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন হাসান মাহমুদ। আম্পায়ার আউট দেওয়ার পর রিভিউ নিলেও কোনো কাজে আসেনি বলবার্নির। উপরন্তু দলের একটা রিভিউ নষ্ট করে গেলেন আইরিশ অধিনায়ক। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ২ ওভারে ১ উইকেটে ৫ রান করেছে আয়ারল্যান্ড।
টেস্টে সবশেষ বাংলাদেশ খেলেছে কলম্বোতে এ বছরের জুনে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। সেই ম্যাচ শেষেই শান্ত টেস্ট অধিনায়কত্ব ছেড়েছিলেন। সাড়ে চার মাস পর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিলেট টেস্ট দিয়ে নেতৃত্বে ফিরলেন তিনি।তাঁর ফেরার ম্যাচে টেস্ট অভিষেক হলো হাসান মুরাদের। ২০২৩ সালে টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়ান গেমসে যে দুটি ম্যাচই খেলেছিলেন, দুটিই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অংশ।
হাসান মুরাদের অভিষেকের দিনে দুই পেসার ও তিন স্পিনার নিয়ে একাদশ সাজিয়েছে বাংলাদেশ। মুরাদের সঙ্গে স্পিন আক্রমণে থাকছেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও তাইজুল ইসলাম। যাঁদের মধ্যে মিরাজ স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার। অধিনায়ক শান্ত ও মুমিনুল হকও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কাজ করতে পারেন। পেস আক্রমণে আছেন নাহিদ রানা ও হাসান মাহমুদ। লিটন দাস উইকেটরক্ষকের দায়িত্বে আছেন।
সিলেট টেস্ট দিয়ে আয়ারল্যান্ডের দুই ক্রিকেটারেরও অভিষেক হয়েছে। ক্যাড কারমাইকেল ও জর্ডান নিল দুজনের আগে ওয়ানডে খেলার অভিজ্ঞতা থাকলেও আজ তাঁদের টেস্ট অভিষেক হয়েছে। এই টেস্ট দিয়ে মুশফিকুর রহিম তাঁর ক্যারিয়ারের ৯৯তম টেস্ট খেলছেন। শততম টেস্ট তিনি খেলবেন মিরপুরে। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ১৯ নভেম্বর মিরপুরে শুরু হবে।
বাংলাদেশ একাদশ
নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), মাহমুদুল হাসান জয় সাদমান ইসলাম, মুমিনুল হক, মুশফিকুর রহিম, লিটন দাস, মেহেদী হাসান মিরাজ, তাইজুল ইসলাম, হাসান মাহমুদ, হাসান মুরাদ, নাহিদ রানা
আয়ারল্যান্ড একাদশ
অ্যান্ড্রু বলবার্নি (অধিনায়ক), পল স্টার্লিং, ক্যাডে কারমাইকেল, হ্যারি টেক্টর, কার্টিস ক্যাম্ফার, লরকান টাকার, জর্ডান নিল, অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন, ব্যারি ম্যাকার্থি, ম্যাথু হামফ্রেস, ক্রেগ ইয়াং