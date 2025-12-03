৩৫৮ রান করেও দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে পারেনি ভারত

রাঁচিতে রোববারই রেকর্ডটা গড়তে পারত দক্ষিণ আফ্রিকা। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে সেদিন ভারতের দেওয়া ৩৪৯ রানের লক্ষ্য প্রায় তাড়া করেই ফেলেছিল প্রোটিয়ারা। কিন্তু প্রাণপণ লড়াইয়ের পরও সেই ম্যাচটা ১৭ রানে হেরে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। এক দিন পর আজ প্রোটিয়ারা তার চেয়েও বড় রানের লক্ষ্য তাড়া করে রেকর্ড গড়ল।
রায়পুরের শহীদ বীর নারায়ণ সিং স্টেডিয়ামে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩৫৯ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দেয় ভারত। এই ম্যাচেরও বাঁক বদলেছে ক্ষণে ক্ষণে। শেষ পর্যন্ত ৪ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতেছে প্রোটিয়ারা। তাতে করে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড গড়ল দক্ষিণ আফ্রিকা। জয়ের পর এইডেন মার্করাম, করবিন বশ, মার্কো ইয়ানসেনদের চোখেমুখে দেখা গেছে হাসির ঝলক। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা এই রেকর্ডটা গড়েছিল ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপে। নাগপুরে সেবার ভারতের দেওয়া ২৯৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৭ উইকেটে ৩০০ রান করেছিল প্রোটিয়ারা।
৩৫৯ রানের লক্ষ্যে নেমে ২৬ রানেই ভেঙে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্বোধনী জুটি। পঞ্চম ওভারের পঞ্চম বলে কুইন্টন ডি কককে (৮) ফেরান আর্শদীপ সিং। দ্বিতীয় উইকেটে ৯৬ বলে ১০১ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন এইডেন মার্করাম ও টেম্বা বাভুমা। ২১তম ওভারের পঞ্চম বলে বাভুমাকে (৪৬) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন প্রসিধ কৃষ্ণা।
চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামেন দক্ষিণ আফ্রিকার ‘মিস্টার ফিফটি’ ম্যাথু ব্রিটজকে। মাঠে নামলে ফিফটি ছাড়া তিনি যেন কিছুই বোঝেন না। তৃতীয় উইকেটে এইডেন মার্করামের সঙ্গে ৫৫ বলে ৭০ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন ব্রিটজকে। এই জুটি গড়ার পথে মার্করাম তুলে নিয়েছেন ওয়ানডে ক্যারিয়ারের চতুর্থ সেঞ্চুরি। ৩০তম ওভারের শেষ বলে মার্করামকে ফিরিয়ে বড় ধাক্কা দেন হারশিত রানা। ৯৮ বলে ১০ চার ও ৪ ছক্কায় ১১০ রান করেন মার্করাম।
মার্করামের বিদায়ের পর ব্যাটিংয়ে নেমে ৩৪ বলে ১ চার ও ৫ ছক্কায় ৫৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। চতুর্থ উইকেটে ব্রেভিস-মার্করামের ৬৪ বলে ৯২ রানের জুটিতেই দক্ষিণ আফ্রিকা জয়ের পথে অনেকটা এগিয়ে যায়। এখান থেকে হঠাৎ করে খেই হারায় সফরকারীরা। ৪০.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ২৮৯ রান থেকে ৪৪.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ৩২২ রানে পরিণত হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। বিপদ আরও বাড়ে যখন টনি ডি জর্জি ১১ বলে ১৭ রান করে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ে মাঠ ছাড়েন।
জর্জি মাঠ ছাড়ার সময়ও দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ৪৪.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ৩৩২ রান। সপ্তম উইকেটে ২৬ বলে ৩০ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন করবিন বশ ও কেশব মহারাজ। শেষ ওভারের দ্বিতীয় বলে প্রসিধ কৃষ্ণাকে চার মেরে দক্ষিণ আফ্রিকাকে জয়ের বন্দরে নিয়ে যান বশ। ৪ বল হাতে রেখে জয় নিশ্চিতের পর শূন্যে ঘুষি মেরে উদযাপন করেন বশ।
দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক এইডেন মার্করাম। আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারত ৯.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৬২ রানে পরিণত হয়। তৃতীয় উইকেটে ১৫৬ বলে ১৯৫ রানের জুটি গড়েন বিরাট কোহলি ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডেতে এটা যেকোনো উইকেটে ভারতের সর্বোচ্চ রানের জুটি। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে ৩৫৮ রান করেছে ভারত। ইনিংস সর্বোচ্চ ১০৫ রান করেছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। ৮৩ বলের ইনিংসে মেরেছেন ১২ চার ও ২ ছক্কা। ওয়ানডেতে এটা তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি।
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১০২ রান করেন বিরাট কোহলি। ৯৩ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৭ চার ও ২ ছক্কা। ওয়ানডেতে এটা তাঁর ৫৩তম সেঞ্চুরি। দক্ষিণ আফ্রিকার মার্কো ইয়ানসেন নিয়েছেন ২ উইকেট। একটি করে উইকেট নিয়েছেন নান্দ্রে বার্গার ও লুঙ্গি এনগিদি। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। বিশাখাপত্তনমে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে হবে ৬ ডিসেম্বর।