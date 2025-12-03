নাম থাকলেও দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে কি গিলকে খেলাবে ভারত

কলকাতায় ইডেন গার্ডেন্সে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ঘাড়ে চোট পাওয়ার পর সেই যে শুবমান গিল উঠে গিয়েছেন, এরপর আর তাঁর মাঠে নামা হয়নি। গুয়াহাটিতে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট তো তিনি খেলতে পারেননি। এমনকি তিনি নেই প্রোটিয়াদের বিপক্ষে চলমান তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজেও।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য আজ গিলকে নিয়েই ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। কিন্তু নাম থাকা মানেই যে তিনি খেলতে পারবেন ব্যাপারটা এমন নয়। বিসিসিআইয়ের সেন্টার অব এক্সিলেন্স (সিওই) থেকে ছাড়পত্র পেলে তিনি মাঠে নামতে পারবেন। টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন সূর্যকুমার যাদব। এই সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দুই মাস পর ফিরতে যাচ্ছেন হার্দিক পান্ডিয়া। সবশেষ তিনি ভারতের হয়ে খেলেছেন এ বছরের ২৬ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।
ভারত সবশেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অক্টোবর-নভেম্বরে। সেই সিরিজের দলে নিতিশ কুমার রেড্ডি ও রিংকু সিং থাকলেও এবার দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দলে নেই। গিল, পান্ডিয়ার ফেরাটাই শুধু নতুন প্রোটিয়া সিরিজে। অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মারা বরাবরের মতো আছেন প্রোটিয়া সিরিজেই।
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শেষ হবে ৬ ডিসেম্বর। এরপর দুই দল পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে মুখোমুখি হবে। ৯ ডিসেম্বর কটকে শুরু হবে প্রথম টি-টোয়েন্টি। ১১ ডিসেম্বর নিউ চন্ডীগড়, ১৪ ডিসেম্বর ধর্মশালা, ১৭ ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ ও ১৯ ডিসেম্বর আহমেদাবাদে হবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ভারতের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল
সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুবমান গিল*, অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জিতেশ শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, জসপ্রীত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তী, আর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, হারশিত রানা, ওয়াশিংটন সুন্দর
*ফিটনেস সাপেক্ষে