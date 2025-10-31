অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন ভারতীয় নারী ক্রিকেটার

মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে তখন উৎসবের আমেজ। অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি স্পিনার সোফি মলিনাক্সকে যখন আমানজত কৌর চার মেরেছেন, ভারত করে ফেলেছে রেকর্ড। ওয়ানডে ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়। তাও আবার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে! আনন্দ-উদ্যাপন তো একটু বেশি হবেই।
ডাগআউটে বসে থাকা ভারতের অন্য নারী ক্রিকেটাররাও মাঠে ঢুকে জেমিমা রদ্রিগেজ ও আমানজতের উদ্যাপনের শামিল হয়েছেন। সে সময় অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌর ও রদ্রিগেজের চোখে ঝরছিল পানি। এই অশ্রু তো দুঃখের নয়। আনন্দের অশ্রু। বিশেষ করে ম্যাচসেরা জেমিমা যেন নিজের আবেগই সামলাতে পারছিলেন না। ম্যাচ শেষে বাবা ইভান রদ্রিগেজকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন জেমিমা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই ছবি ভাইরাল। কথা বলবেন কী করে! পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। ভারতীয় এই নারী ক্রিকেটার বলেন, ‘মা, বাবা, কোচ ও যাঁরা আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গত মাসটা সত্যিই অনেক কঠিন ছিল। স্বপ্নের মতো লাগছে সব।’
ওপেনিং বা টপ অর্ডারে ব্যাটিং যে জেমিমা কোনো দিন করেননি, তা নয়। তবে বেশির ভাগ সময় তিনি ব্যাটিং করেন পাঁচ নম্বরে। মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গতকাল সেমিফাইনালে হয়তো পাঁচেই ব্যাটিং করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎই তাঁর ব্যাটিং অর্ডার বদলে যায় বলে জানিয়েছেন জেমিমা। তিন নম্বরে নেমে ১৩৪ বলে ১৪ চারে ১২৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।
ফিফটি-সেঞ্চুরির কথা না ভেবে অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া ৩৩৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে কীভাবে জেতা যায়, সেটা নিয়ে ভাবছিলেন জেমিমা। ম্যাচ শেষে ভারতীয় এই নারী ক্রিকেটার বলেন, ‘তিন নম্বরে যে ব্যাটিং করতে হবে, সেটা আগে জানতাম না। গোসল করছিলাম তখন। দলের সবাইকে বললাম যেন আমাকে জানায় কী হয়েছে। মাঠে নামার ৫ মিনিট আগে জানলাম, আমাকে তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে হবে। শুধু আমিই না। আগে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ম্যাচ হারের পর সবাই চেয়েছিলাম আজ (গতকাল) জিততে। আজ ফিফটি বা সেঞ্চুরি নিয়ে চিন্তা করিনি। ভারতকে জেতানোর কথা ভেবেছিলাম।’
ভাগ্যও গতকাল পক্ষে ছিল ম্যাচসেরা জেমিমার। ৬০, ৮২, ১০৬—অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডাররা তাঁকে তিনবার জীবন দিয়েছেন। যাঁর মধ্যে ৪৪তম ওভারের দ্বিতীয় বলে অ্যানাবেল সাদারল্যান্ডকে তুলে মারেন জেমিমা। মিড অফে তাহলিয়া ম্যাকগ্রা সহজতম ক্যাচ হাতছাড়া করেন। ১০৬ রানে জেমিমা আউট হলে ভারতের পঞ্চম উইকেট পড়ত। ৪০ বলে ৫৫ রান দরকার হতো স্বাগতিকদের। শেষ পর্যন্ত ভারতকে জিতিয়েই মাঠ ছেড়েছেন জেমিমা। ৪৮.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ৩৪১ রান করে ফেলে স্বাগতিকেরা। ৫ উইকেটের জয়ে দ্বিতীয়বারের মতো নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠল ভারত। রোববার ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে ভারত খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।